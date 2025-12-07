移工遊行高喊廢除在台年限 裝扮成肉片嘆有保鮮期

今數百名移工及相關團體於勞動部前集合，舉辦移工大遊行，要求我政府廢除藍領在台工作年限。許多移工除現場高歌外，也以不同的「Dress code」表達廢除藍領移工在台年限的訴求。

上月台灣移工聯盟於記者會中指出，勞動部統計，2025年9月在台中階移工共4萬2752人，同月藍領移工人數為85萬8939，該政策至今執行3年半，中階移工僅就服法移工人數的4.7%。

今天數百名移工參加怡工大遊行，現場不乏許多表達訴求的方式，其中有移工將自己裝扮成「生鮮肉片」和「炸彈」，移工Aji（化名）指出，明明就有移工留才久用方案，目的也是要讓移工轉中階技術人才後可以久留，但整個制度卻無法讓移工無法留才，在台灣這幾年說白了就是「受訓」而已，今天裝扮成「生鮮肉片」，且上面貼著「有效期限為12年」、「耐操」、「廉價」的標示，就是在指藍領移工有保存期限，但時間到了、過期了就被丟棄。