1212求職黃金周 北市企業釋出670個工作機會

想在年底前搶先卡位理想工作，或找份高薪兼職犒賞辛苦一年的自己？臺北市就業服務處12月8日至12月12日在景美、內湖、西門、北投、艋舺、南港東明及信義等7個就業服務站舉辦微型徵才，集結25家知名企業、釋出670個工作機會，餐飲、零售、電子設備、單車租賃、視聽娛樂、長照及醫療等產業全到齊，提供跨年齡層、多元職涯選擇。

餐飲旅宿仍是本周徵才主力，包括寒舍餐旅、王品、漢記、三商餐飲、阿爾法、豊漁等知名品牌全面徵才。其中豊漁餐飲集團鐵板燒師傅高薪5萬3,000元、學徒則上看4萬7,000元，兼職時薪更高達280元；阿爾法餐飲內外場正職高薪4萬5,000元、兼職時薪可達250元。此外，業者還有提供孕婦友善工作環境、托兒補助、臨場健康服務、新人獎金、免費制服、員工分紅等多項友善福利，對求職者相當具有吸引力。

年底買氣旺，零售百貨同樣求才若渴。新光三越、OSIM、棉花田、全家便利商店、美商德盟等皆釋出銷售、展售、門市服務、儲備幹部等多元職缺。其中OSIM銷售人員月薪上看7萬元（獎金另計）；美商德盟展售專員時薪220元，國定假日出勤雙倍薪。此外零售業者也有提供年度健康檢查、紓壓按摩、社團活動與特約商店優惠等福利。

微笑單車本周再次釋出超過50個工作機會，調度與維護專員夜班高薪4萬8,000元，計時人員時薪240元，喜歡戶外、具服務熱忱的求職朋友歡迎前來一試。

面對長照需求成長，市立聯醫、采鋐、苷心、惠安、潤田、暖心、溫邸等多家長照與居家照護機構同步招募照服員、居服員。兼職時薪200至450元不等，具照服員資格者更為搶手。

勞動局表示，這一周徵才活動的廠商有凱明、新光三越百貨台北信義分公司、新光三越百貨台北信義分公司四館、新加坡商傲勝(OSIM)、全家便利商店、棉花田、美商德盟、好好生活家居家具、統健、寒舍餐旅、王品餐飲、三商餐飲、漢記、阿爾法餐飲、豊漁、錢櫃、微笑單車、台灣聯通停車場、市立聯醫忠孝及松德院區、暖心居家長照、溫邸家居家長照、采鋐照護伴隨居家長照、苷心居家長照、惠安居家長照、潤田居家長照，共計25家企業。