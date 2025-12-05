連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

民眾在「公共政策網路參與平臺」提出「推動4日工作制，每周上4天班放假3天」的提案，引發社會熱議。勞動部表示，因議題牽涉龐大，已依程序展延回應期限，預計最晚將於明年2月7日前在平台正式答覆。

勞動部表示，相當重視此議題，許多勞工已經越來越看重工作與生活平衡的問題，希望進一步縮短工時的期待。惟本次議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，勞動部希望可以先就各產業面，了解可能產生的影響，並已經邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關的意見。

勞動部表示，在這段期間裡，各界對於這個議題的討論與關切，勞動部都有持續掌握並聆聽。這個議題與產業和勞工生活息息相關，希望把各方面的意見都好好蒐集起來，務實的評估政策，在社會有高度共識的基礎上，才會作進一步研議。

依據《公共政策網路參與實施要點》，政府部門須在2個月內回應成案提議；若未能如期完成，可申請延長，最長不得超過2個月。勞動部說明，為讓研議過程更周延、意見蒐集更完整，已依規定進行展延，將原訂的114年12月7日回應期限，順延至115年2月7日前完成。

勞動部表示，感謝提案人與所有參與討論的民眾關注此議題，呼籲大眾耐心等待，部會將在蒐集完整資訊後，於期限內在平台公布正式回應。