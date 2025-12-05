快訊

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
民眾在「公共政策網路參與平臺」提出「推動4日工作制，每周上4天班放假3天」的提案，引發社會熱議。勞動部表示，因議題牽涉龐大，已依程序展延回應期限，預計最晚將於明年2月7日前在平台正式答覆。聯合報系資料照
民眾在「公共政策網路參與平臺」提出「推動4日工作制，每周上4天班放假3天」的提案，引發社會熱議。勞動部表示，因議題牽涉龐大，已依程序展延回應期限，預計最晚將於明年2月7日前在平台正式答覆。聯合報系資料照

民眾在「公共政策網路參與平臺」提出「推動4日工作制，每周上4天班放假3天」的提案，引發社會熱議。勞動部表示，因議題牽涉龐大，已依程序展延回應期限，預計最晚將於明年2月7日前在平台正式答覆。

勞動部表示，相當重視此議題，許多勞工已經越來越看重工作與生活平衡的問題，希望進一步縮短工時的期待。惟本次議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，勞動部希望可以先就各產業面，了解可能產生的影響，並已經邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關的意見。

勞動部表示，在這段期間裡，各界對於這個議題的討論與關切，勞動部都有持續掌握並聆聽。這個議題與產業和勞工生活息息相關，希望把各方面的意見都好好蒐集起來，務實的評估政策，在社會有高度共識的基礎上，才會作進一步研議。

依據《公共政策網路參與實施要點》，政府部門須在2個月內回應成案提議；若未能如期完成，可申請延長，最長不得超過2個月。勞動部說明，為讓研議過程更周延、意見蒐集更完整，已依規定進行展延，將原訂的114年12月7日回應期限，順延至115年2月7日前完成。

勞動部表示，感謝提案人與所有參與討論的民眾關注此議題，呼籲大眾耐心等待，部會將在蒐集完整資訊後，於期限內在平台公布正式回應。

勞動部 公共政策 周休三日

延伸閱讀

民眾連署催生「周休三日」 勞動部2026年2月給答案

勞退舊制勞工 須於2026年3月補足差額

63%勞工認為周休三日有助減壓 女性降壓幅度遠大於男性

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

相關新聞

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

民眾在「公共政策網路參與平臺」提出「推動4日工作制，每周上4天班放假3天」的提案，引發社會熱議。勞動部表示，因議題牽涉龐...

華航首例！空姐空少執勤時可配戴眼鏡

華航（2610）創台灣首例，華航董事長高星潢宣布即日起開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡。

63%勞工認為周休三日有助減壓 女性降壓幅度遠大於男性

台灣長期深陷長工時，周休三日成為勞工新解。薪資查詢平台《比薪水》發表「周休三日」報告，高達89.8%勞工表態支持周休三日...

外送員專法關鍵條文卡關！1.25倍最低工資 勞動部不排除再提1機制

立法院衛環委員會今排審外送員專法，討論到薪資保障的關鍵條文時，勞動部卻突然要求保留，勞動部長洪申翰說明，原草案要求不得低...

中年求職者暴增？他見履歷驚：一堆前大陸台商主管 還有人應徵業務

年底求職的人變多？日前有位網友幫公司線上看履歷，發現多了很多50-60歲的求職者，而且這些人曾經在中國大陸當到高階主管，或者有創業經驗，卻還主動投履歷，應徵初階業務。對此，有網友猜測「這是想打發時間的一群」，也有網友表示「這就是中年失業」。

《外送專法》從早審到晚 明繼續審查…洪申翰疲憊走出委員會

立法院社會福利及衛生環境委員會審查外送員權益保障及外送平台管理法草案，從上午一直開會到晚上六點多仍有條文尚未審查完畢，委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。