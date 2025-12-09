網議八大「職業倦怠」原因曝光！第一名大家都喊累

快訊

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「職業倦怠原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大職業倦怠原因有哪些。

近年職場環境變動快速、產業競爭激烈，不少人每天都忙到喘不過氣，難以在生活與工作間取得平衡。在這樣的環境下，許多人的身心超載，對工作逐漸失去熱情，甚至萌生離職念頭。那麼，究竟有哪些原因容易引發職業倦怠呢？

「工作量超出個人負荷」能者只會過勞　「工作壓力大」離職與否引兩派討論

▲ 網友熱議TOP8職業倦怠原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8職業倦怠原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「職業倦怠原因」的相關話題討論，可以發現「工作量超出個人負荷」聲量最高。許多上班族大嘆「以前是能者多勞，現在是能者過勞」，不少人抱怨現在加班已成常態，讓人毫無喘息空間。

一位設計師分享過去的經驗，指出「當時每天工作超過十幾個小時，我犧牲了我的健康」，並形容那段時間的職業倦怠「好像真的奪走了我對設計的很大一塊熱情」，可見長期工作超負荷不僅讓身心疲憊，還容易造成精神消耗，對工作失去熱情。

「工作壓力大」同樣是易引發職業倦怠的重要原因，無論是績效考核、主管要求或是客戶需求，都可能讓人喘不過氣。有位網友便發文表示「工作壓力大到想離職」，說明因工作性質經常需要加班，又不一定能完成當天的工作量，引起兩派網友討論。

一部分網友認為「壓力會讓人生病」，建議年終領完就辭職，另一派網友則提醒「這年頭工作難找」，強調職業倦怠是常態，鼓勵堅持下去。

另一個常見原因則是「工作內容單調／無新意」。有網友分享自己完成手邊工作後，老闆卻沒有新的任務安排，直言「我就這樣每天裝忙了一個多月，每天都像是浪費生命一般」，指出長期重複相同流程、缺乏挑戰的工作，不僅難以讓自我成長，也會讓人逐漸失去成就感，倦怠感自然上升。

職業倦怠不是矯情，而是身心發出的警訊。如果你長期對工作感到心累，每天都提不起勁，也許是時候停下來檢視現況，調整工作與生活的界線，尋求外界支援，或重新思考職涯方向。工作終究僅是生活的一部分，而非全部，找到最適合自己的步調，才是對工作與人生長久保持熱情的關鍵。


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「職業倦怠原因」相關討論則數。

觀測期間：2025/08/13~2025/11/13，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

