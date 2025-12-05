63%勞工認為周休三日有助減壓 女性降壓幅度遠大於男性

台灣長期深陷長工時，周休三日成為勞工新解。薪資查詢平台《比薪水》發表「周休三日」報告，高達89.8%勞工表態支持周休三日，一旦薪水按比率減少，支持度雪崩式降低，凸顯勞工「要休息，但權益不能受損」的底線。另有63.7%認為周休三日可以明顯降低工作壓力，且女性認為可以降壓幅度明顯高於男性。

《比薪水》調查揭露，周休三日對改善勞工身心健康效益顯著，高達87.4%的受訪者認為周休三日能顯著改善工作與生活平衡、63.7%認為實施周休三日後工作壓力明顯降低。自評工作壓力極高的族群，則從55%降至22.1%，直接減半。

其中，18-24歲的年輕族群和女性感受最深。年輕人追求工作與生活平衡，已習慣在求職時直接詢問工時與加班情況。至於自認工作壓力大的女性高壓族群中，認為周休三日後壓力可從61.7%大幅降至23.7%，降幅過半，遠大於男性，證明周休三日對改善職業女性多重壓力有極大幫助。

對於工時彈性，勞工對於配套方案的態度非常明確：薪水不變支持度89.8% ，延長工作時間僅13%、薪水按比例減少 12.2%。

台灣年均工時已超過2,000小時，位居亞洲第二。《比薪水》專家分析，勞工不願再以「延長單日工時」來換取多一天假期，超長工時只會降低專注度、壓縮休息時間。

十月連假帶動5,700多人連署推動周休三日，政府須在12月7日前回應。事實上，台灣已有企業實施周休三日，如雲品溫泉酒店試辦後履歷數增加10 倍、月離職率降至個位數，證明在高工時、高流動率的服務業中，周休三日不僅可行，還能有效提升雇主品牌。

《比薪水》專家呼籲，企業應思考如何在四天內維持產出，而非要求勞工用犧牲薪水或延長工時來換取休息，或可參考新加坡經驗，建立彈性工時指引，才能在缺工時代有效吸引與留住人才。