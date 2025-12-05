快訊

台灣鲷藥檢出包 陳其邁道歉「會追究相關人員責任」

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

63%勞工認為周休三日有助減壓 女性降壓幅度遠大於男性

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣工時高，有勞工連署推動周休三日。圖／本報資料照片
台灣工時高，有勞工連署推動周休三日。圖／本報資料照片

台灣長期深陷長工時，周休三日成為勞工新解。薪資查詢平台《比薪水》發表「周休三日」報告，高達89.8%勞工表態支持周休三日，一旦薪水按比率減少，支持度雪崩式降低，凸顯勞工「要休息，但權益不能受損」的底線。另有63.7%認為周休三日可以明顯降低工作壓力，且女性認為可以降壓幅度明顯高於男性。

《比薪水》調查揭露，周休三日對改善勞工身心健康效益顯著，高達87.4%的受訪者認為周休三日能顯著改善工作與生活平衡、63.7%認為實施周休三日後工作壓力明顯降低。自評工作壓力極高的族群，則從55%降至22.1%，直接減半。

其中，18-24歲的年輕族群和女性感受最深。年輕人追求工作與生活平衡，已習慣在求職時直接詢問工時與加班情況。至於自認工作壓力大的女性高壓族群中，認為周休三日後壓力可從61.7%大幅降至23.7%，降幅過半，遠大於男性，證明周休三日對改善職業女性多重壓力有極大幫助。

對於工時彈性，勞工對於配套方案的態度非常明確：薪水不變支持度89.8% ，延長工作時間僅13%、薪水按比例減少 12.2%。

台灣年均工時已超過2,000小時，位居亞洲第二。《比薪水》專家分析，勞工不願再以「延長單日工時」來換取多一天假期，超長工時只會降低專注度、壓縮休息時間。

十月連假帶動5,700多人連署推動周休三日，政府須在12月7日前回應。事實上，台灣已有企業實施周休三日，如雲品溫泉酒店試辦後履歷數增加10 倍、月離職率降至個位數，證明在高工時、高流動率的服務業中，周休三日不僅可行，還能有效提升雇主品牌。

《比薪水》專家呼籲，企業應思考如何在四天內維持產出，而非要求勞工用犧牲薪水或延長工時來換取休息，或可參考新加坡經驗，建立彈性工時指引，才能在缺工時代有效吸引與留住人才。

工時 薪水

延伸閱讀

宜蘭建築工地挖到「古船」？文化局已妥善保全木構件 請考古專家現勘

大貨車「手握方向盤」不得逾10小時 工會批：修單一條文難改善過勞

宜蘭建築工地挖出「古沉船」？縣府今請業者停工、邀專家現勘

大貨車駕車時數擬納管 工會提安全運費等4訴求

相關新聞

63%勞工認為周休三日有助減壓 女性降壓幅度遠大於男性

台灣長期深陷長工時，周休三日成為勞工新解。薪資查詢平台《比薪水》發表「周休三日」報告，高達89.8%勞工表態支持周休三日...

外送員專法關鍵條文卡關！1.25倍最低工資 勞動部不排除再提1機制

立法院衛環委員會今排審外送員專法，討論到薪資保障的關鍵條文時，勞動部卻突然要求保留，勞動部長洪申翰說明，原草案要求不得低...

中年求職者暴增？他見履歷驚：一堆前大陸台商主管 還有人應徵業務

年底求職的人變多？日前有位網友幫公司線上看履歷，發現多了很多50-60歲的求職者，而且這些人曾經在中國大陸當到高階主管，或者有創業經驗，卻還主動投履歷，應徵初階業務。對此，有網友猜測「這是想打發時間的一群」，也有網友表示「這就是中年失業」。

《外送專法》從早審到晚 明繼續審查…洪申翰疲憊走出委員會

立法院社會福利及衛生環境委員會審查外送員權益保障及外送平台管理法草案，從上午一直開會到晚上六點多仍有條文尚未審查完畢，委...

勞動部助力 推動身障者職場合理調整

12月3日為國際身心障礙者日，勞動部勞動力發展署邀請大家一起關心身心障礙者，並共同響應身心障礙者職場合理調整的推動。

碩畢薪資不如人她心寒「拿學歷為了什麼」 苦主共鳴：滿手感謝函

唸到碩士起薪卻不如人？一名女網友在Dcard透露，碩士畢業後本來期待著找到薪水更高的工作，然而求職屢屢碰壁，心裡既不甘心又焦慮。好不容易收到錄取信，卻不甚滿意，如果去外縣市還需要租房，薪資也得喊更高，讓難度增加，因此她很猶豫是否先進去工作，再騎驢找馬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。