外送員專法關鍵條文卡關！1.25倍最低工資 勞動部不排除再提1機制

立法院衛環委員會今排審外送員專法，討論到薪資保障的關鍵條文時，勞動部卻突然要求保留，勞動部長洪申翰說明，原草案要求不得低於最低工資，同時也不得低於交通部訂定的運費，憂心運價訂較高其成本將轉嫁給消費者，同時最低工資1.25倍雖可保障偏鄉、跑長單的外送員，卻對都市跑短單的外送員較為不公，目前不排除規畫「保底45元」機制管理，具體條文明將提出。

勞動部先前預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案指出，交通主管機關應依公路法規核定基本運價，外送平台業者應提供運價成本相關資料供交通主管機關審訂。外送平台業者給付外送員每筆訂單的基本報酬，不得低於依前項基本運價所計算的運費，且每筆訂單外送服務期間換算的每小時基本報酬，不得低於最低工資法所定每小時最低工資1.25倍。

立法院衛環委員會今審查外送員專法，會中多名立委提案，認為每筆訂單應有三分之一最低工資的保障，並要求勞動部應講清楚基本報酬的利潤並提供試算版本，也要求勞動部應嚴加管理平台在專法通過後是否漲價的情況。

洪申翰說明，勞動部提出的最低工資1.25倍版本，其利潤基礎為最低工資加上外送員必要支出（油資、運具的耗損、維修、折舊），而立委提案的三分之一最低工資保障確實會比最低工資1.25倍來得高，但認為其利潤計算方式應由提案委員負責說明，勞動部無法代為計算；另勞動部也無權限規範平台業者訂定價格，因此只能為外送員訂定基本報酬地板。

洪申翰坦言，勞動部提出的版本是訂定外送員基本報酬地板，也就是每筆訂單不得低於每小時最低工資的1.25倍（約245元），但交通部目前正在進行的運價審議是規範收費上限的天花板。

若收費上限訂得較高，外送員報酬雖也會提高，但其成本會轉嫁給消費者，其負擔將變高；若上限較低，消費者需負擔的外送費用將較低，但外送員報酬也會較低。洪申翰說，這部分在草案預告期間，平台及工會都有反映，勞動部也認為需再商榷。

在休息時間，洪申翰與立委溝通時指出，若皆採用最低工資1.25倍計算，換算下來等於每分鐘約4.1元，偏鄉地區因外送時間較長，跑「長單」的外送員將受惠，但對於在都會區跑「短單」的外送員較不公平，然而目前尚未提出有利於跑短單外送員的公式。

洪申翰表示，城市、偏鄉的外送型態不同，不管是以外送時間或外送里程等方式，來訂定外送員每筆訂單可賺取的最低報酬，勞動部都有綜合思考，主要卡在草案規畫會與交通部訂定的運價牽動。