庇護工場營收、轉銜率待加強 桃園加碼補助盼改善

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市有19家庇護工場，但普遍面臨營業能力不足、轉銜比例偏低等問題。勞動局今在市政會議表示，將透過多項配套措施，協助庇護工場提升營運效能。圖／桃園市勞動局提供
桃園市有19家庇護工場，雖轉銜比例高於全國平均，但普遍面臨營業能力不足等挑戰。勞動局今在市政會議表示，將透過多項配套措施，協助庇護工場提升營運效能。民代則呼籲市府持續支持，協助身心障礙者真正融入一般職場

桃園市目前共有19家庇護工場運作，提供178個就業職缺，工作涵蓋餐飲、烘焙、清潔、文創印刷、農產品等類型，服務對象以第一類身心障礙者（神經系統及精神心智功能）為主，占82.7%。統計顯示，超過5成庇護員工年資未滿3年，8成以上員工年資未滿6年，今年桃園成功轉銜20個庇護員工至一般職場，轉銜比例達12.5%，高於全國平均的4至5%。

不過勞動局坦言，桃園市庇護工場仍面臨許多挑戰，雖平均年營業額為590萬元，但平均淨利僅24萬元，難以支應成本；庇護工場將員工薪資與生產能力掛鉤，薪資水準普遍低於基本工資，也遭CRPD國際審查委員會批評。

勞動局表示，為回應國際審查意見，已推出多項改革措施，包括將轉銜成效納入評鑑指標；當產能核薪達基本工資三分之一時，就加碼補助1名專業人力；實施營業額提升獎勵計畫，其中50%需分配給庇護員工；市府也成立「就業選手村」職涯服務據點，針對不同障別開設小班制課程。

勞動局表示，市府已申請明年度勞動部經費855萬元推動「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」，預計補助8家庇護工場及6家事業單位，提供至少14名庇護員工職場見習訓練，目標成功轉銜就業6人。

議員謝美英表示，加碼補助專業人力及營業額獎勵金是最實質的挹注，但必須持續追蹤及檢討，不能只是一次性的撒幣政策，政府也應以身作則，加強採購庇護工場的伴手禮。

議員張碩芳說，對於勞動局計畫樂觀其成，但還是要注意往後的就業穩定性，需要長期投入資源給接受轉銜的雇主，才能讓員工在一般職場穩定任職。

庇護工場 桃園 職場 薪資 基本工資 勞動部

