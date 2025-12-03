勞動部助力 推動身障者職場合理調整

12月3日為國際身心障礙者日，勞動部勞動力發展署邀請大家一起關心身心障礙者，並共同響應身心障礙者職場合理調整的推動。

勞發署表示，合理調整是CRPD《身心障礙者權利公約》的重要精神，配合勞動部於2025年4月9日發布「身心障礙者職場合理調整行政指導」，已啟動一系列行動，積極推動職場合理調整，以確保身心障礙者平等獲取資訊，並運用多元措施促進身心障礙者能平等參與職場。

「身心障礙者職場合理調整行政指導」於2025年7月1日生效實施。勞發署指出，職場合理調整，是讓身心障礙者排除工作障礙後，能夠與其他人在平等的基礎發揮所長。推動職場合理調整不是僅為身心障礙勞工而做，而是對所有面臨障礙處境的勞工而做。

勞發署提到，每個人在職場工作期間長達20年，甚至30年，可能因視力老化需要輔具、因照顧家庭需調整工時、因車禍或職災需無障礙工作環境。因此，推動合理調整，是提供所有勞工多一層保障，更是企業發展永續發展的重要關鍵。

由於各界對合理調整概念較陌生，勞發署於7月至11月期間，到各縣市舉辦「職場合理調整宣導說明會」，介紹合理調整概念與實務、導讀行政指導內容，並安排身心障礙勞工現身分享實際案例，共辦理26場次，吸引了2,200名來自各地的雇主、工會代表、勞資爭議調解人及身心障礙者參加。

勞發署表示，有雇主回饋，原來他們一直在做的就是政府力推的合理調整，也讓雇主明白提供身心障礙者合理調整是雇主責任，勞雇之間的對話與溝通是很重要的關鍵，有些合理調整的請求只是微小的調整，就可以讓身心障礙員工發揮所長，更加順利的工作。

勞發署說，部分雇主擔心推動職場合理調整會使成本增加，其實依美國「職務調整資源網絡」(JAN)研究發現，很多調整如工時、職務調整是無需額外的花費，如果有費用支出，平均也只約500美元。

而合理調整首重「合理」，也就是調整請求須與排除工作障礙相關、具有可行性及是在雇主可負擔範圍內推行。當身心障礙員工工作障礙排除後，美國的調查發現員工的工作士氣、生產力與穩定性也相對提升。

在推動合理調整時，可能有雇主與障礙員工溝通後無共識，希望政府能幫忙，勞發署在合理調整行政指導生效前，已結合地方政府資源，在全國各縣市勞工主管機關設立了「職場合理調整諮詢窗口」，並辦理第一線服務人員的相關教育訓練，成為協助雇主及身心障礙者的好幫手及最佳後盾。

勞發署提到，由於各行各業的身心障礙員工障別和狀況多有不同，必要時也會邀請相關身心障礙團體參與協助，一起研商可行做法，並可導入政府資源，包括職務再設計補助，減輕雇主負擔，提升員工工作效能。

為確保身心障礙者能夠平等獲取職場相關資訊，落實CRPD第21條保障障礙者的資訊近用權，勞發署已將合理調整行政指導轉譯為多元格式，包括有聲版、點字版、易讀版及含手語翻譯的線上教材影片，提供障礙朋友運用，並辦理9場次「CRPD易讀概念推廣暨實作工作坊」做推廣。