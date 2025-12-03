碩畢薪資不如人她心寒「拿學歷為了什麼」 苦主共鳴：滿手感謝函

唸到碩士起薪卻不如人？一名女網友在Dcard透露，碩士畢業後本來期待著找到薪水更高的工作，然而求職屢屢碰壁，心裡既不甘心又焦慮。好不容易收到錄取信，卻不甚滿意，如果去外縣市還需要租房，薪資也得喊更高，讓難度增加，因此她很猶豫是否先進去工作，再騎驢找馬。

原PO無奈表示，本以為辛苦讀到碩士可以找到更高薪的工作，然而待業求職好幾個月，一直在面試與收感謝信之間循環，身心俱疲又煩躁。更令她失望的是，好不容易找到的工作薪資仍不如其他同學，對此她坦言「心裡不甘心、不甘願，每天焦慮難過」。

原PO抱怨「我辛苦拿到這個學歷是為了什麼」，目前這份工作是意外錄取，不過她也苦惱很久，因為這份工作和自己原本想走的方向不同，薪資待遇及發展性也不高，「錢多事少離家近」只滿足了「離家近」，但若繼續找其他工作，待業期拉長，家人也等不及。

貼文下方網友紛紛提供建議、鼓勵，「現在就業環境不佳，待業期愈長愈不利於找到滿意的工作」、「不要擔心找不到自己想要的工作，能力提升後該來的會來」、「很多人都先入職，然後邊找啊」、「最近不好找很正常，3月職缺會比較多」。

也有許多苦主共鳴，「這根本（是）我…只收到一份offer，而且也是練習用的，工作性質很糟，找工作真的好累」、「我也有朋友也是閉門羹滿滿的」、「我也從9月待業到現在，一直面試也滿手感謝函」、「看著科技業版人人滿手offer在挑就好焦慮，雖然知道大概是倖存者偏差，但還是覺得自己好沒用」、「很多工作連面試機會都沒有直接感謝函，履歷和簡報也修改很多次」。