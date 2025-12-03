快訊

中年求職者暴增？他見履歷驚：一堆前大陸台商主管 還有人應徵業務

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他在幫公司審核履歷時，發現很多中高齡人士求職。 示意圖／ingimage
一名網友分享，他在幫公司審核履歷時，發現很多中高齡人士求職。 示意圖／ingimage

年底求職的人變多？日前有位網友幫公司線上看履歷，發現多了很多50-60歲的求職者，而且這些人曾經在中國大陸當到高階主管，或者有創業經驗，卻還主動投履歷，應徵初階業務。對此，有人猜測「這是想打發時間的一群」，也有網友表示「這就是中年失業」。

原PO在Threads發文表示，他幫公司在看履歷時，驚呼「好多50-60歲的求職者」，其中不乏擔任過大陸台商的高階主管，但現在都是待業中，還有主動應徵初階業務的人，令他感到疑惑。

文章曝光後，網友看法不一，有人認為大陸經濟不好所造成，「中國這波很慘，很多工廠停業，清掉很多人」；也有人表示，「這就是台灣的現狀，50-60歲的人還想上班，18-40歲的人都不想工作了」、「這種是想打發時間的一群，他們可能只想輕鬆工作」、「我就是這樣閒著，怕閒著更容易老化」、「打發時間用的，說不定應徵到寶」。

還有網友直指這跟高齡化有關，「現在台灣人口高齡化，所以不是老人要跟年輕人搶工作，而是大家都老了，還中年失業」、「2025年已經是超高齡化社會了，以後沒有年輕人可以挑選，不想用高齡者公司就等著倒閉」。

此外，有職場老鳥在留言處表示，「看到不少40-60歲的人應徵，我們最多只接受年齡上限36歲，年紀大太難以管理，又特別有自己的想法，招來這樣的業務，只是找自己麻煩」。

根據《聯合報》報導，主計總處統計，10月失業率為3.36%，經季節調整後失業率3.33%，均較上月下降0.02個百分點；1至10月失業率平均為3.35%，較上年同期下降0.04個百分點。至於各年齡層求職的狀況，為年輕人失業率較高，20至24歲失業率11.81%，多為初次尋職，處職場調適階段，致失業率較高；25至29歲者失業率為5.78%，較上月略升，30至34歲者為3.22%則較上月下降。

中年失業 高齡化 求職 台商

中年求職者暴增？他見履歷驚：一堆前大陸台商主管 還有人應徵業務

