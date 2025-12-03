育兩罕病童母求職受阻 勞動部1計畫助就業還可領獎勵金

44歲的阿姿（化名）育有兩名罹患罕見疾病的孩子，長年奔波於醫院與家庭之間，然而命運卻再次考驗她，丈夫車禍後被資遣，家庭經濟陷入困境。阿姿想重新踏入職場補貼家中開銷，卻因照護家人時間受限而屢遭婉拒。

經勞動部就業促進措施及服務人員爭取工作機會、協調雇主彈性調整工作時間，阿姿不僅能賺取生活費並兼顧家庭，還有政府獎勵金補貼。她展露笑顏說「能再次回到職場，不只是賺錢，更找回自信與希望。」

過去阿姿曾在餐飲業、保險業與學校單位任職，但為了家庭，不得不一再離開職場。她鼓起勇氣積極尋找兼職工作，因上班時間不固定難被雇主接受。就在幾乎放棄時，朋友介紹她前往勞動部雲嘉南分署台南就業中心安平就業服務台尋求協助。

就業服務員耐心傾聽並了解她的困難，積極為她媒合適合的職缺，並運用「婦女再就業計畫」獲取就業獎助金。透過「工時調整獎勵」與「僱用獎助」等政府資源說服雇主，最終成功為她開發一家願意彈性排班的不織布工廠，讓雇主能安心聘僱，也讓阿姿得以順利返回職場。

阿姿雖然因家庭因素需調整工時，但工作態度積極、學習力強，交付的任務皆能準時完成，她在崗位上的表現完全彌補了時間上的限制，受到同事們肯定與認同。

勞動部台南就業中心洪儷瑋主任表示，對阿姿而言，這份工作是重生的開始，對社會而言，她的故事，是一盞照亮困境家庭的微光。

為協助弱勢失業勞工就業，勞動部除運用「僱用獎助措施」說服雇主共同協助弱勢族群就業，並補助雇主每人每月最高1萬5000元，最長補助12個月之外。還提供「職場學習與再適應計畫」供勞工職場學習及環境適應，補貼雇主基本工資、用人單位行政管理及輔導費等，希望企業共同協助弱勢失業勞工踏上重返職場。

為協助更多女性迎向職涯第二春，勞動部自2023年推出為期3年的「婦女再就業計畫」及2024年推動「五五就業獎勵」，鼓勵因家庭因素離開職場的婦女朋友、年滿55歲以上或45歲以上依法退休的朋友，經公立就業服務機構推介就業，回歸職場最多可領取6萬元獎助金。