36K徵站務員要求英文…高鐵待遇挨批慘 員工曝4優勢勝過坐辦公室

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為高鐵台北站站務人員引導乘客入站情形。圖／中央社
圖為高鐵台北站站務人員引導乘客入站情形。圖／中央社

台灣高鐵近日在104上刊登站務員職缺，起薪為3萬6,500元、需英文中等以上，引發網友熱議，不少人批評「薪資太低」、「要求與待遇不成比例」。多名現任與前任員工跳出來分享實際工作條件，指出高鐵雖薪資不算突出，但仍具年終、調薪、免費搭高鐵及做到「真正休假」等4優勢，使其成為不少年輕人嚮往的服務業職缺。

原PO在社群平台Threads表示，看到高鐵站務員起薪僅3萬6,500元，認為「這樣的薪水對應現在的物價真的很慘」，好奇為何仍有年輕人願意前往應徵。貼文曝光後，網友紛紛留言「薪水如東南亞，物價像歐洲」、「鼎泰豐薪水都比高鐵香」、「旅宿業更慘，還要求英日語能力，起薪只有30K」。

有高鐵前員工透露，站務工作需長時間輪班，早班需凌晨4、5點就到站，晚班可能半夜12點後下班，加上面對大量客訴及不理性旅客，「壓力大到會怕得病。」不少人坦言因長期輪班、壓力爆表，最終不得不選擇離職。

曾任高鐵站務員的網友指出，3.65萬其實是「保底薪資」，另有輪班津貼約3,000元，加上加班、國定假日與休息日出勤，「一個月做到5、6萬不是問題」，年薪則普遍落在60萬元上下、資深員工可達百萬。加上年終約在4個月以上，及每年依照績效調薪約3%至5％這兩大金錢優勢，其實就勝過一般行業。

福利方面則另有兩大優勢。有人認為，進入高鐵工作後可免費搭高鐵，也是一項吸引人的條件。若居住在南部免費搭高鐵上下班，比在桃園通勤更快，加上站務工作交接制度完整，誰休假誰離線，能做到「真正休假」，不會有人打電話請你處理公事，也不會出國回來後一堆未讀信，不需對代理人不好意思；對比辦公室職場「永遠做不完的事」，不少人認為十分加分。

不少網友也討論到高鐵站務員「顏值偏高」的既定印象，「每次看到站務都很漂亮或很帥」、「好像真的有外型門檻」、「錄取率不高，不是想進就進」。

有人把問題放大到台灣整體薪資結構，「台灣缺勞工，不缺奴工」、「薪水這樣，怎麼期待服務業有好臉色？」、「薪資停滯是整個國家的問題，不是高鐵的錯」。也有人呼籲高鐵主管機關與董事會改善薪資條件，以留住人才、維持服務品質。

