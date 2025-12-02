快訊

工作後身體變超差？ 她列4對策找回健康「還能當薪水小偷」

上班族示意照。圖／AI生成
踏入職場後，長時間盯著電腦螢幕看，除了眼睛容易乾澀外，還可能會導致駝背、肩頸痠痛等問題。日前有位女網友歸納出「上班改善體質的方法」，包含提高活動量，當薪水小偷。文章曝光後，多數網友直言「深有同感，工作後身體變差」。

一名女網友在Dcard發文表示，她出社會後才發現，上班族的症狀真的比想像中的多很多，像是因為長時間久坐、三餐不固定、壓力大，容易讓代謝越來越差，還常常覺得很疲累。原PO抱怨，尤其每到下午，就會出現眼睛乾澀、腰痠背痛等問題，腸胃也不爭氣，於是她想了幾個「日常習慣對策」。

她列出第一點「上班每隔一小時就起來走動」，不論是倒杯水、上洗手間，或是簡單伸懶腰，都能讓身體不再那麼僵硬，還可以當「薪水小偷」。下班後如果有閒暇時間，也可以跟網路影片做運動十分鐘或散步，讓身體動起來。

除了運動外，原PO認為生活作息也十分重要。第二點為「增加喝水量」，可以買有刻度的水壺，隨時提醒自己喝一口；第三點則是「飲食調整」，可以自己煮，做到飲食均衡；第四點是「吃保健食品補足」，原PO解釋，有些營養成分難以從飲食上補足，因此可以買魚油之類的來吃。

文末她也鼓勵大家，最重要的不是做大幅度的改變，而是找自己能做到的小習慣，這些小小的累積，身體真的會變得比較舒服，「聖誕節、跨年要到了，領年終還遠嗎？撐住啊大家！」

文章曝光後，有網友回應「我自己是買幾個漂亮的杯子放在公司，賞心悅目之餘也提高我的喝水量」、「睡前也可以拉筋伸展一下，肩頸比較不會卡卡的」、「上班最可怕的真的是壓力大，飲食跟運動之外，真的要找一個可以放鬆的活動」、「年輕時完全沒有把保健品放在眼裡，年紀到了就知道好好保養的重要性」。

