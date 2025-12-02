職安法修正三讀：職場霸凌專章入法 死亡職災最高罰150萬元

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
職安法修法三讀，提高處罰額度。勞動部／提供
立法院2日三讀通過《職業安全衛生法》部分條文修正案，共計修正25條文(其中新增6條文)，是自2013年職安法全文修正以來最大幅度的調整。

根據三讀條文明訂，該次修法提高處罰額度。行政罰方面，違反安全設施罰鍰5萬至300萬元；違反管理措施罰鍰3萬至75萬元。刑事罰方面，發生死亡職災最高刑期關5年、罰金150萬元；發生3人受傷職災最高刑期關3年、罰金100萬元。

三讀條文增訂第22條，明確職場霸凌定義，以強化雇主預防責任。增訂第22條之2，明確要求雇主於知悉勞工遭受職場霸凌時，應採取立即有效之適當措施，並提供相關協助與進行調查或協調。另條文明定，調查小組外聘委員至少要1/2，以及未來執法中明定任意性別不得少於1/3。

三讀條文通過6項附帶決議包含：調查小組外聘委員1/2、申復小組外聘2/3，且任一性別不少於1/3；調查結果書面通知當事人；建立職場霸凌防治人才資料庫，並提供專業訓練；明訂雇主提供受害者心理諮商、醫療、社福、法律協助；每年公開霸凌統計資料；輔導企業落實職場霸凌防治。

勞動部長洪申翰感謝立法院委員及各界支持，他表示，本次修法提升我國整體勞動環境之關鍵行動，主要核心在於「工安預防全面化」及「職場霸凌法制化」，以因應近年來重大職業災害未能有效下降、營造工程職業災害占比仍高，以及社會各界關切職場霸凌防治等問題。

勞動部說明，本次職安法修正重點如下：

一、強化營造工程源頭防災：為降低營繕工程職業災害，增列事業單位（工程業主）將其一定規模以上營造工程交付規劃、設計及施工時，應依工程特性分析潛在危害，編製安全衛生圖說、規範及經費，並使施工者採取預防作為。

二、加強承攬安全管理：要求事業單位交付承攬時，應實施風險評估並據以危害告知，並規範事業單位出租或出借工作場所、設備時，應事前完成危害告知。

此外，亦擴大共同作業之防災管理，增列施工現場機械、設備、器具及人員之進場管制，各級承攬人應比照原事業單位辦理防災事項及配合承攬管理義務，且工程業主將工程交付二個以上施工者施工時，應指定其中一施工者負整體工程安全衛生統合管理責任。

三、完善職場霸凌防治：（新增職場霸凌防治專章）

(一)定明職場霸凌定義，及雇主應依事業單位規模訂定申訴管道及規範，並予以公開揭示等不同防治措施。

(二)強化職場霸凌內部申訴之調查、處理機制與調查人員應遵守之利益迴避事項，並提供申訴人協助及保護措施；定明雇主應將申訴案件及處理結果登錄至中央主管機關指定之網站。

(三)建立職場霸凌被申訴人為最高負責人時之外部申訴、調查及處理等機制，定明勞工得向地方主管機關提起申訴之程序及期限；地方主管機關並得請專業人士或民間團體協助調查。

四、提高處罰額度：為督促雇主積極預防職業災害，要求事業單位善盡職業安全衛生防災責任，適度提高刑事罰刑期與罰金及行政罰鍰額度，以發揮遏止不法，符合社會期待。

五、增訂違法雇主違反法條及罰鍰金額等公布事項：基於保障工作者安全及健康公益之必要，並使社會大眾適時獲取相關資訊，針對違反本法規定者，公布事項增列處分期日、違反條文及罰鍰金額；於發生職業災害者，並增加公布發生日期、發生地及罹災人數。

