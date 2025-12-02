人才留不住？ 年輕族群、高教育程度流動率最高

主計總處統計2024年受僱員工進退狀況，去年受僱員工全年流動率為2.3%，其中進入率2.33%、退出率2.26%，整體人力流動較前一年持平。不過，各年齡層與學歷別差距明顯，呈現出「年輕人流動、高年齡穩定」的兩極化現象。

以年齡層觀察，未滿25歲青年族群流動率高達7.23%，為全體平均的三倍，顯示初入職場者轉換工作頻仍；45至54歲勞工流動率僅1.08%，為最穩定族群。主計總處指出，各年齡層進入率隨年齡增加呈遞減，退出率則呈U字型分布，55歲以上退出率明顯上升，反映中高齡勞工提前退休或轉換職場的趨勢。

若按教育程度觀察，國中及以下程度勞工流動率僅1.15%，相對穩定；反觀大學及研究所畢業者流動率分別達3.14%與2.66%，為整體平均的逾一倍，顯示高學歷人才轉職意願更高。

至於退出職場的員工中，主計總處統計指出，去年退出者近七成服務年資未滿三年，其中未滿一年者占42.7%，與2015年42.8%的高點相當，為近十年次高水準。年資超過25年的僅1.7%。退出原因以「自動離職」占比最高達87.1%，「解僱或資遣」約占4.6%。顯示多數離職仍為主動行為。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，根據1111人力銀行去年底的調查，新鮮人入職半年內，已有五成轉換過工作。主因包括薪資不滿意、缺乏成就感、不適應企業文化，以及工時過長等等。年輕世代重視工作與生活平衡，只要失去熱情或無法學習新東西，就會選擇離開職場；而高學歷族群對薪資與成長空間期望較高，又多半與年輕族群重疊，加劇了此現象。

她進一步指出，年輕勞工流動頻繁使企業留才成本上升，壓力同步增加。相較之下，45歲以上員工穩定度高，但整體人力結構出現「中階人才中空」的現象，導致企業在接班與管理層培育上面臨挑戰。部分企業為彌補人力缺口，也開始加速導入AI與自動化技術，以因應勞動力市場結構轉變。