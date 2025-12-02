聽新聞
醫師加班費可望比照警消免稅 陳亮妤：草案已送衛福部、拚今年底上路
護理人力流失，急診醫師也爆發離職潮，為留住醫院主治醫師，衛福部健保署今年6月首度討論醫師加班費所得稅免稅措施。健保署長陳亮妤今回應，感謝跨黨派的委員們支持，目前草案已送衛福部，預計比照警消加班時數比例，實施減稅措施，希望今年底前上路，明年報稅開始實施。
健保署6月舉行「醫師常態時間以外執業所得稅務研商會議」，因醫院主治醫師並未納入勞基法，但若為照顧病人、執行醫院指派任務需延長工時。若超過基本工時每天8小時、每周40小時，或於休息日執行職務，討論加班減稅。
陳亮妤今出席癌症癌症治療數位治理觀摩會受訪說，謝謝跨黨派立委支持，不管是醫師公會全聯會還是財政部，過去進行多次溝通，相關草案已送交衛福部，後續將報請行政院，經同意後即可上路，盼今年底前完成，明年報稅就能適用。
陳亮妤說，草案規畫免稅對象是不分科別，只要醫師加班時數超過一定比例，能比照國內警消加班時數減稅模式，獲得減稅。參考國際間制度，日本也是採類似的方案，盼能有機會為國內在急重難罕的醫事人員爭取減稅。
而針對保障新進醫護薪資內容，陳亮妤表示，部長昨邀集跨部會討論，因牽涉及其他單位，如醫事司、照護司等，盼能跨界持續溝通，也期盼醫師公會全聯會、護理師全聯會等一同參與討論。
