台北月薪沒5萬都難民？他年薪百萬調回高雄 買房買車直喊：爽

近日一名女網友在Dcard發文表示，她看到不少討論指出，台北生活至少要月薪5萬才夠，沒5萬都是「難民」，並分享部分對比數據與個人觀察，引起網友熱烈討論。

原PO在文中提到，她看到有人表示「台北租房錢是南部的3倍」，以在高雄月薪6萬與台北月薪7.5萬做比較，薪水只差1.5萬，但生活品質差超多，「南部朋友說，在高雄月薪6萬可以過得像土皇帝，在台北可能連有管理室、公設的社區套房都租不起」。

她還提到有人月薪26K在台北工作，房租1萬5扣掉生活開銷，每個月只能存1000元。更有通勤族從淡水到台北上班，每天通勤3小時，比工作還痛苦，但又不想在台北租房。

原PO則坦言自己是在北部與家人同住，不需支付孝親費，薪水36K，每月至少能存20K，因此「完全沒有概念，也不能當參考」，所以上來問問大家的真實經驗。

文章一出，網友們紛紛針對北部薪資與開銷表達意見，「應該是年薪沒100在台北都很硬」、「年薪100在台北很硬…一個月也要開銷3-4萬初」、「北部住家裡你3萬都無所謂吧」、「薪水43K左右，雅房一個月5K，吃的大概12K，其他有的沒的大概5K，為了存錢過得有點拮据」、「房租加水電2萬，伙食費1萬，雜支5000，娛樂社交費5000，備用金5000，孝親費5000=5萬」。

有網友指出，「去年就有網紅訪談這議題了，結論是至少要月收10萬比較能過生活」、「政府不是都跟你說了，年所得 62.6萬免繳稅，白話文就是覺得這群人有生活有困難啊」，還有人表示，「你錯了，5萬也是難民」、「沒任何貸款5萬勉強生存，住家裡才能更低」。

還有在高雄的網友分享，「高雄人，一開始年薪100多（萬），台北月開銷含房租至少3萬多、4萬，後來不爽幫房東繳房貸，調回高雄，年薪不變，直接買房買車。一個字，爽」；但也有人持不同看法「高雄也沒那麼爽，物價不低，新房也是」。