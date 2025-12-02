快訊

台北月薪沒5萬都難民？他年薪百萬調回高雄 買房買車直喊：爽

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論在台北生活至少要月薪5萬才夠，沒5萬都是「難民」。示意圖，本報資料照
近日一名女網友在Dcard發文表示，她看到不少討論指出，台北生活至少要月薪5萬才夠，沒5萬都是「難民」，並分享部分對比數據與個人觀察，引起網友熱烈討論。

原PO在文中提到，她看到有人表示「台北租房錢是南部的3倍」，以在高雄月薪6萬與台北月薪7.5萬做比較，薪水只差1.5萬，但生活品質差超多，「南部朋友說，在高雄月薪6萬可以過得像土皇帝，在台北可能連有管理室、公設的社區套房都租不起」。

她還提到有人月薪26K在台北工作，房租1萬5扣掉生活開銷，每個月只能存1000元。更有通勤族從淡水到台北上班，每天通勤3小時，比工作還痛苦，但又不想在台北租房。

原PO則坦言自己是在北部與家人同住，不需支付孝親費，薪水36K，每月至少能存20K，因此「完全沒有概念，也不能當參考」，所以上來問問大家的真實經驗。

文章一出，網友們紛紛針對北部薪資與開銷表達意見，「應該是年薪沒100在台北都很硬」、「年薪100在台北很硬…一個月也要開銷3-4萬初」、「北部住家裡你3萬都無所謂吧」、「薪水43K左右，雅房一個月5K，吃的大概12K，其他有的沒的大概5K，為了存錢過得有點拮据」、「房租加水電2萬，伙食費1萬，雜支5000，娛樂社交費5000，備用金5000，孝親費5000=5萬」。

有網友指出，「去年就有網紅訪談這議題了，結論是至少要月收10萬比較能過生活」、「政府不是都跟你說了，年所得 62.6萬免繳稅，白話文就是覺得這群人有生活有困難啊」，還有人表示，「你錯了，5萬也是難民」、「沒任何貸款5萬勉強生存，住家裡才能更低」。

還有在高雄的網友分享，「高雄人，一開始年薪100多（萬），台北月開銷含房租至少3萬多、4萬，後來不爽幫房東繳房貸，調回高雄，年薪不變，直接買房買車。一個字，爽」；但也有人持不同看法「高雄也沒那麼爽，物價不低，新房也是」。

月薪 北漂 台北 Dcard

職安法修正三讀：職場霸凌專章入法 死亡職災最高罰150萬元

立法院2日三讀通過《職業安全衛生法》部分條文修正案，共計修正25條文(其中新增6條文)，是自2013年職安法全文修正以來...

醫師加班費可望比照警消免稅 陳亮妤：草案已送衛福部、拚今年底上路

護理人力流失，急診醫師也爆發離職潮，為留住醫院主治醫師，衛福部健保署今年6月首度討論醫師加班費所得稅免稅措施...

沒50K不做？他月薪3字頭好迷惘 過來人一句話點破差距關鍵

你也會被「薪水差距」壓得喘不過氣嗎？一名男網友分享，自己起薪是3萬多，卻常在論壇看到有人嘲諷「30K的工作還有人做？」，讓他很懷疑，是不是只剩他在做30K的工作？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

網友PO公司福利「特休用完送全薪病假」 網掀兩派辯論

日前有空服員因抱病值勤導致不幸離世，勞動部因此決定修訂「勞工請假規則」保障勞工病假權，並同步修訂「為照顧家庭而請事假」可...

如何一眼找出公司最大咖？律師曝經驗：不要看輕穿T恤的人

接觸新客戶時，往往最難的是不知道誰是老闆！對此，律師林智群近期分享自己的觀察法則，指出若整間辦公室都穿得筆挺正式，只有一個人穿著T恤，那個人就是key man（關鍵人物）。貼文一出後，不少網友秒認同，直呼「真的超準！」。

