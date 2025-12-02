快訊

網友PO公司福利「特休用完送全薪病假」 網掀兩派辯論

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國內企業鼓勵員工生育，祭出不少育兒津貼及彈性上班措施。圖／本報系資料照片
國內企業鼓勵員工生育，祭出不少育兒津貼及彈性上班措施。圖／本報系資料照片

日前有空服員因抱病值勤導致不幸離世，勞動部因此決定修訂「勞工請假規則」保障勞工病假權，並同步修訂「為照顧家庭而請事假」可採小時請假、不可因請假影響全勤獎金等3大修法重點，保障勞工權益。最近有網友在社群平台po文表示，公司提供福利，只要把特休請完，就給予額外全薪病假，結果公司就出現「年初把假都排完，或是年底特別多人不舒服」的奇景。

原po好奇詢問，公司規定還沒休完特休前的病假都是半薪，天數符合勞基法，「給假幹嘛不給的大方點呢？非要叫病假？」更表示自己目前還沒用到，但懷疑真的能厚臉皮使用這項福利嗎？就有網友回應，「我病假才半薪你管名稱幹嘛？他願意多送我全薪休假，叫喪假我都沒意見」、「這種假就是要用力休下去」，但也有人認為「主管不傻，心中都有把尺。因個人因素請假影響團隊或代理人工作，自然會在考績被記上一筆」。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，近幾年企業愈來愈重視「幸福職場」，像是獲得2025幸福企業金獎的華碩電腦早已實施彈性上下班制度，並提供優於法令的帶薪事病假，更依不同職務性質額外給予每年最高24天的居家辦公彈性，員工每年還能享有7-8 天「幸福假」，落實工作與生活的平衡；遠傳電信則在家庭照顧與生育福利上被視為「業界標竿」，除了提供優於勞基法的66天全薪產假，連小產假也維持全薪，首胎補助3萬元、第二胎6萬元，孩子0-6歲每年另有1萬元育兒補助，還提供每周2天居家辦公、彈性工時，以及孕期每月2000元營養金，把員工當成家人照顧。

曾仲葳分析，對員工友善的企業，不僅在招募上更具吸引力，也更能留住人才，企業怎麼對待員工，就會直接反映在企業的競爭力。1111人力銀行調查顯示，今年畢業的新鮮人選擇工作時最重視的條件包括薪資符合市場行情63.7%、不用常態加班45.1%、公司福利好34.6%。最吸引新鮮人的徵才福利則包含：退休提撥優於勞基法、年假天數優於勞基法、彈性在家工作、周休三日以及生理假/病假全薪。

1111 人力銀行總經理張篆楷指出，人力市場正在快速變化，企業必須從「用完即丟」的傳統管理走向「長期夥伴關係」思維。

勞基法

