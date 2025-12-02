快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

沒50K不做？他月薪3字頭好迷惘 過來人一句話點破差距關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，常看到有人嘲諷「30K的工作還有人做？」，讓他懷疑是不是只剩自己在做30K的工作？示意圖／Ingimage
一名男網友表示，常看到有人嘲諷「30K的工作還有人做？」，讓他懷疑是不是只剩自己在做30K的工作？示意圖／Ingimage

你也會被「薪水差距」壓得喘不過氣嗎？一名男網友分享，自己起薪是3萬多，卻常在論壇看到有人嘲諷「30K的工作還有人做？」，讓他很懷疑，是不是只剩他在做30K的工作？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「現在是只剩我做30幾K工作嗎？」為題，指出自己沒有特別優秀，只能從事起薪3萬多、可以慢慢升職的普通工作。但近期在論壇上看到不少人狂酸「30K那種薪水怎麼會有人去？」、「沒有50K我直接跳過」，讓他瞬間很懷疑人生。

這名男網友進一步提到，在自己的朋友圈，大部分也都從3萬多的工作開始，也不是每個人出社會就能領高薪、當主管，好奇發問：「大家起薪都50K，沒有達到都不去嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「我在台中，說真的，我剛出社會，很難找到周休然後破4萬的，現在也是」、「看地區，像我老家彰化這邊就很多30幾K的工作」、「進台北市找工作看看，薪水好很多，我剛跳過去而已」、「我37歲還在領37K」、「網路唬爛的居多，堅持自己的道路」、「我35歲也不到4萬」、「主計處公布去年的月薪中位數差不多38000，給你參考」。

此外，也有部分網友指出有「特殊專長」是提升薪資的關鍵原因，「一般沒特殊專長的目前就是30幾K左右啊，以我公司舉例（北部），作業員約30K，工程部小工程師約40、50K，RD部門的工程師都是年薪百萬以上」、「我碩班畢業是系統廠55K，有時候你學的東西跟業界所需其實很重要」。

薪水 薪資 月薪

延伸閱讀

菜鳥入職第一天遭吐槽「沒社會化」 老鳥搖頭：是在下馬威

她不滿公司尾牙1要求 過來人批：超討厭這種陋習

上班族嘆台灣「薪水像東南亞、物價像歐洲」…網點關鍵：能力太差

薪水22K年代沒人躺平？一票人點名原因：當時還覺得有希望

相關新聞

台北月薪沒5萬都難民？他年薪百萬調回高雄 買房買車直喊：爽

近日一名女網友在Dcard發文表示，她看到不少討論指出，台北生活至少要月薪5萬才夠，沒5萬都是「難民」，並分享部分對比數據與個人觀察，引起網友熱烈討論。

網友PO公司福利「特休用完送全薪病假」 網掀兩派辯論

日前有空服員因抱病值勤導致不幸離世，勞動部因此決定修訂「勞工請假規則」保障勞工病假權，並同步修訂「為照顧家庭而請事假」可...

如何一眼找出公司最大咖？律師曝經驗：不要看輕穿T恤的人

接觸新客戶時，往往最難的是不知道誰是老闆！對此，律師林智群近期分享自己的觀察法則，指出若整間辦公室都穿得筆挺正式，只有一個人穿著T恤，那個人就是key man（關鍵人物）。貼文一出後，不少網友秒認同，直呼「真的超準！」。

職安法修正三讀：職場霸凌專章入法 死亡職災最高罰150萬元

立法院2日三讀通過《職業安全衛生法》部分條文修正案，共計修正25條文(其中新增6條文)，是自2013年職安法全文修正以來...

醫師加班費可望比照警消免稅 陳亮妤：草案已送衛福部、拚今年底上路

護理人力流失，急診醫師也爆發離職潮，為留住醫院主治醫師，衛福部健保署今年6月首度討論醫師加班費所得稅免稅措施...

沒50K不做？他月薪3字頭好迷惘 過來人一句話點破差距關鍵

你也會被「薪水差距」壓得喘不過氣嗎？一名男網友分享，自己起薪是3萬多，卻常在論壇看到有人嘲諷「30K的工作還有人做？」，讓他很懷疑，是不是只剩他在做30K的工作？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。