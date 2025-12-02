沒50K不做？他月薪3字頭好迷惘 過來人一句話點破差距關鍵

你也會被「薪水差距」壓得喘不過氣嗎？一名男網友分享，自己起薪是3萬多，卻常在論壇看到有人嘲諷「30K的工作還有人做？」，讓他很懷疑，是不是只剩他在做30K的工作？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「現在是只剩我做30幾K工作嗎？」為題，指出自己沒有特別優秀，只能從事起薪3萬多、可以慢慢升職的普通工作。但近期在論壇上看到不少人狂酸「30K那種薪水怎麼會有人去？」、「沒有50K我直接跳過」，讓他瞬間很懷疑人生。

這名男網友進一步提到，在自己的朋友圈，大部分也都從3萬多的工作開始，也不是每個人出社會就能領高薪、當主管，好奇發問：「大家起薪都50K，沒有達到都不去嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「我在台中，說真的，我剛出社會，很難找到周休然後破4萬的，現在也是」、「看地區，像我老家彰化這邊就很多30幾K的工作」、「進台北市找工作看看，薪水好很多，我剛跳過去而已」、「我37歲還在領37K」、「網路唬爛的居多，堅持自己的道路」、「我35歲也不到4萬」、「主計處公布去年的月薪中位數差不多38000，給你參考」。

此外，也有部分網友指出有「特殊專長」是提升薪資的關鍵原因，「一般沒特殊專長的目前就是30幾K左右啊，以我公司舉例（北部），作業員約30K，工程部小工程師約40、50K，RD部門的工程師都是年薪百萬以上」、「我碩班畢業是系統廠55K，有時候你學的東西跟業界所需其實很重要」。