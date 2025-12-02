如何一眼找出公司最大咖？律師曝經驗：不要看輕穿T恤的人

接觸新客戶時，往往最難的是不知道誰是老闆！對此，林智群律師近期分享自己的觀察法則，指出若整間辦公室都穿得筆挺正式，只有一個人穿著T恤，那個人就是key man（關鍵人物）。貼文一出後，不少網友秒認同，直呼「真的超準」。

林智群在臉書分享，年輕時常到子公司開會，他會靠「座位」判斷誰是主管，通常坐在正中間、年紀較長的人就是key man，那年代的傳產公司幾乎都遵守這套規則，靠位置看權力結構完全不會錯。

林智群進一步提到，如今時代變了，他現在反而會看「穿著」，若一家公司大家都西裝筆挺，卻有一個人穿著輕鬆、像來散步般的T恤，那個人就是key man，提醒「不要看輕穿T恤的人，他要嘛是工讀生，要嘛就是老闆」。

貼文一出後，不少網友都爆共鳴，紛紛表示「穿著T恤，坐姿還放鬆的，肯定最大尾」、「你說得對，我老闆都短褲，T恤，布鞋」、「年輕時打工，進別人辦公室也是如此，前排都是西裝，最後一位就是穿T恤， 不知天高地厚，還想這那位？原來，他就老闆啦！」、「年輕的時候去拜訪建設公司做生意，我都看哪幾個是穿高爾夫球裝的，他們提出的問題才是問題」、「外商，科技業，還真沒看過幾個穿整套西裝的！」。

此外，還有部分網友點出，名片也未必能看出誰是老闆，「年輕時有客戶第一次來拜訪，互換名片時看她的職稱是業務專員，後來較熟後才知道她是六家企業的大老闆」、「以前接過客戶的名片，名片上面很乾淨，只有一個名字，沒有職稱，那個才是最大咖的」。