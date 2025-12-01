無薪假觸底反彈？ 勞動部公布減班休息最新統計 3家超過150人皆因關稅

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施無薪假事業單位計456家，實施人數9153人。比起上一期的435家，實施人數8456人，本次家數增加21家，人數增加697人。主要增加原因，是有3家通報無薪假企業規模較大，3家皆超過150人，分別是機械設備製造業、金屬製品製造業、民生工業，通報無薪假理由皆是受美國關稅影響、訂單減少所致。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，此次通報無薪假的456家企業中，製造業仍是大宗，共計有376家、8619人，占了94.2%。其中以金屬機電業占最多，佔了300家、6404人。

無薪假人數在11月初下降，但中旬又增加，這次增幅更明顯。黃琦雅表示，此次無薪假人數和家數都增加的主因，是因為3家通報無薪假企業的員工人數都超過150人。若扣掉這3家，增加的整體人數是一兩百人。黃琦雅表示，這3家通報的無薪假原因都是美國調整關稅導致訂單不穩定

此外，此次共有19家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，共計215名員工恢復原本工時。多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月含以下。

黃琦雅表示，若扣掉3家規模較大的企業，此次無薪假人數只會增加一兩百人。而此次通報無薪假的企業，受美國關稅影響的有369家、人數8186人，有71.9%的企業(328家)為適用僱用安定措施的產業，有接近8成（76.8%，7034人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

勞動部說，若是通報減班休息的勞工，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7210元。