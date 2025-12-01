勞工請安心！ 勞動基金最新績效出爐 大賺8595億

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
勞動基金運用局今公布整體勞動基金最新績效，截至10月底，整體勞動基金規模為7兆5646億元，收益數為8595億元，收益率為12.46％，10月單月收益為3006億元。本報資料照片
勞動基金運用局今公布整體勞動基金最新績效，截至10月底，整體勞動基金規模為7兆5646億元，收益數為8595億元，收益率為12.46％，10月單月收益為3006億元。本報資料照片

勞動基金運用局今日公布整體勞動基金最新績效，截至114年10月底，整體勞動基金規模為7兆5646億元，收益數為8595億元，收益率為12.46％，10月單月收益為3006億元。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達8兆2840億元，收益率為12.47％，收益數為9324億元。今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，近10年（104~114.10）平均收益率為7.76％，國保基金近10年（104~114.10）平均收益率為8.25％，投資績效穩健。

勞動基金運用局表示，回顧10月市場表現，月初受到美國政府停擺及中國加強稀土出口管制等事件影響，市場表現震盪，然而美中隨即釋出緩和訊號，加上月底美國如預期降息，提振投資信心，金融市場延續AI熱潮，由科技股領漲帶動主要指數上漲。

國內方面，主計總處公布第三季經濟成長率年增率為7.64％，出口動能持續支撐景氣表現，在基本面穩健發展下，科技類股與AI概念股延續強勢，帶動台灣加權指數穩步上揚。整體來看，10月市場關注重點仍落在貨幣政策的寬鬆動向與科技類股表現，金融市場呈現上行格局，然時序進入11月份，市場波動再現，勞動基金維持穩健投資步伐，專注追求長期投資回報。

勞動基金運用局強調，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，考量基金性質與規模龐大，投資運用兼重資產安全性、流動性與收益性下，辦理各項投資係以長期、穩健角度，涵蓋股票、債券及另類資產等各項投資類別，與國際知名或大型退休基金相同，都是採取分散多元策略，藉由布局在國內及國外不同市場及配置不同資產類別，避免風險過度集中，以有效分散風險並可參與不同市場的成長潛力。

勞動基金運用局補充，勞保老年給付為確定給付制，給付金額不受基金績效影響，而新制勞退個人專戶具有保證收益機制，勞動基金將秉持專業穩健投資，以提升基金長期投資效益，請勞工朋友放心。

勞動基金運用局今日公布整體勞動基金最新績效。圖／勞動部提供
勞動基金運用局今日公布整體勞動基金最新績效。圖／勞動部提供

老年給付 規模 績效

