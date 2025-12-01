同學年薪300萬！他悔恨當初「拒絕台積電」 苦勸：新鮮人要把握機會

進入台積電工作是許多社會新鮮人的夢想。一名男網友稱他曾拒絕台積電的邀請，如今同屆畢業的同學進入台積電，年薪皆在百萬以上，且工作時間固定，只有他做著系統廠辛苦的工作，薪水還輸同學一大截，如今想進入台積電完全沒機會，因此發文勸告大家：「台積真的很愛新鮮人，要把握機會。」

一名男網友在Dcard發文，表示他是成大的碩士畢業生，之前台積電曾邀請過他，但都被他婉拒，如今他在桃園系統廠上班，每天大約晚上8點半下班，年薪雖然有120萬，但還要擔心會被裁員。

原PO分享，有三位同屆畢業的同學，兩位去台積電工作，年薪皆在300萬元，每天都能在晚上6點或7點下班；另一位同學去力積電上班，每天也能準時下班，年薪150萬元。

原PO感嘆，在學校時他的表現不比另外三名同學差，但現在工作對比顯而易見，「選擇真的比努力重要」，當初拒絕台積電，現在投履歷完全沒消息，更提到台積電很愛用新鮮人，一定要把握好機會。

此文一出，不少網友也同意原PO的觀點，直言台積電晚了就「進不去」了，「開始嫌得要命，現在羨慕得要命，一堆人說台積太操，去產線還不如去外商或傳產，現在不是已經認命了嗎」、「一堆人在那邊嫌台積嫌得要命，一副要去一定有、瞧都瞧不起的態度，現在風水輪流轉」、「是真的晚了就不要了，我怎樣都進不去」。

但也有網友不認為台積電真的喜歡社會新鮮人，「也不一定要新鮮人吧？之前老闆要找人，也是直接講明要找有經驗的，後來找了一個美光的過來」、「你樣本數也太低，我也是拒絕台積兩次之後才進來的，我反而覺得最近越來越少看到新鮮人」、「有嗎？我快四十歲也是剛進來」。