同學年薪300萬！他悔恨當初「拒絕台積電」 苦勸：新鮮人要把握機會

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友曾拒絕台積電的邀請，如今進入台積電的同學年薪皆在300萬以上，讓他十分感嘆。 聯合報系資料照
一名男網友曾拒絕台積電的邀請，如今進入台積電的同學年薪皆在300萬以上，讓他十分感嘆。 聯合報系資料照

進入台積電工作是許多社會新鮮人的夢想。一名男網友稱他曾拒絕台積電的邀請，如今同屆畢業的同學進入台積電，年薪皆在百萬以上，且工作時間固定，只有他做著系統廠辛苦的工作，薪水還輸同學一大截，如今想進入台積電完全沒機會，因此發文勸告大家：「台積真的很愛新鮮人，要把握機會。」

一名男網友在Dcard發文，表示他是成大的碩士畢業生，之前台積電曾邀請過他，但都被他婉拒，如今他在桃園系統廠上班，每天大約晚上8點半下班，年薪雖然有120萬，但還要擔心會被裁員。

原PO分享，有三位同屆畢業的同學，兩位去台積電工作，年薪皆在300萬元，每天都能在晚上6點或7點下班；另一位同學去力積電上班，每天也能準時下班，年薪150萬元。

原PO感嘆，在學校時他的表現不比另外三名同學差，但現在工作對比顯而易見，「選擇真的比努力重要」，當初拒絕台積電，現在投履歷完全沒消息，更提到台積電很愛用新鮮人，一定要把握好機會。

此文一出，不少網友也同意原PO的觀點，直言台積電晚了就「進不去」了，「開始嫌得要命，現在羨慕得要命，一堆人說台積太操，去產線還不如去外商或傳產，現在不是已經認命了嗎」、「一堆人在那邊嫌台積嫌得要命，一副要去一定有、瞧都瞧不起的態度，現在風水輪流轉」、「是真的晚了就不要了，我怎樣都進不去」。

但也有網友不認為台積電真的喜歡社會新鮮人，「也不一定要新鮮人吧？之前老闆要找人，也是直接講明要找有經驗的，後來找了一個美光的過來」、「你樣本數也太低，我也是拒絕台積兩次之後才進來的，我反而覺得最近越來越少看到新鮮人」、「有嗎？我快四十歲也是剛進來」。

台積電 成大 新鮮人 薪水

相關新聞

無薪假觸底反彈？ 勞動部公布減班休息最新統計 3家超過150人皆因關稅

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施無薪假事業單位計456家，實施人數9153人。比起上一期的435家，實施人...

勞工請安心！ 勞動基金最新績效出爐 大賺8595億

勞動基金運用局今日公布整體勞動基金最新績效，截至114年10月底，整體勞動基金規模為7兆5646億元，收益數為8595億...

菜鳥入職第一天遭吐槽「沒社會化」 老鳥搖頭：是在下馬威

入職第一天就被唸！一名女網友在Dcard抒發心情，透露自己才進公司第一天，在開會時因為沒拿捏好自我介紹的時機，竟然被主管提醒「看起來沒有社會化」，對此她非常委屈。貼文曝光後網友安慰「妳剛畢業上班第一天而已，是能多社會，不用鳥他、不用內耗」。

她不滿公司尾牙1要求 過來人批：超討厭這種陋習

2025進入尾聲，許多公司行號籌備著舉辦春酒、尾牙，一名女網友在Dcard抱怨，近日換了新公司，沒想到竟被要求在尾牙「自願表演」。貼文曝光後，不少過來人砲轟「真的超討厭這種文化，公司根本乞丐，找員工免費表演」。

主管稱「國稅局查稅」要求員工交帳戶明細 網急阻：萬萬不可

出社會難免遇到上級提出各式各樣的要求。就有人分享自己主管以「被國稅局點名查稅」為由，要求她提供今年度的帳戶明細，她事後越想越不對勁，直呼「太缺德了」。貼文引來大批網友關注，不少人提醒這已不是單純誤會，而可能涉及公司逃漏稅與個資風險。

