年底求才潮！北市釋出741個職缺 餐飲、零售、YouBike齊力招募

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市就業服務處將於12月2日至12月5日舉辦徵才。圖／台北市政府勞動局
臺北市就業服務處將於12月2日至12月5日，在內湖、西門、景美、南港東明及艋舺等就業服務站舉辦徵才活動。本次邀集18家知名企業，共釋出741個工作機會，囊括餐飲、零售、單車租賃、視聽娛樂、長照與醫療等熱門產業，從正職、儲備幹部到高時薪兼職一應俱全，為年底求職者提供絕佳就業契機。

年底消費旺季，多家餐飲品牌擴大徵才，包括米塔集團、摩斯漢堡、三商餐飲、新一餐飲、群品餐飲等。米塔集團儲備店長與儲備主廚月薪上看4萬8,000元；摩斯漢堡、三商餐飲提供儲備幹部及正職服務人員，月薪3萬2,000至3萬9,000元，群品餐飲見習襄理高薪3萬9,800元。京簡康(鬍鬚張子品牌)兼職時薪最高達257元，十分吸睛，不論是尋求穩定的全職工作，或想利用年底賺取「年終前加碼」，餐飲業可說是最具即戰力的選擇。

零售業同樣地釋出大批職缺，包括全家便利商店、聖德科斯、美廉社及萊爾富等。薪資部份，全家儲備幹部3萬4,000至3萬8,000元，支援大夜3萬9,000元；聖德科斯儲備店長3萬3,000至3萬7,000元，門市人員3萬1,000元起；美廉社儲備幹部3萬2,600-3萬6,500元；萊爾富除門市職缺外，更同步釋出稽核、採購、研發、數位行銷、網管資安等總公司專業職缺，求職民眾可依自己的經驗與志向進行多元選擇。

微笑單車（YouBike）釋出55個工作機會，其中夜班調度專員高薪4萬8,000元，計時人員時薪195元至240元。

長照與醫療領域，則有采鋐照護、歲悅居家長照及臺北市立聯合醫院仁愛院區等加入徵才，提供照顧服務員及醫療支援等相關工作，歡迎具有愛心、同理心、服務熱忱、熱心助人特質的民眾一同加入工作行列。

參與企業包含米塔集團、安心食品(摩斯漢堡)、三商餐飲、新一餐飲、群品餐飲、鬍鬚張子公司(京簡康)、新得里、全家便利商店、統健(聖德科斯)、三商家購(美廉社)、萊爾富、良品嚴選(洪瑞珍)、美商德盟、歲悅居家長照、采鋐照護、聯合醫院仁愛院區、錢櫃與微笑單車（YouBike）等18家廠商。

