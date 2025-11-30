快訊

菜鳥入職第一天遭吐槽「沒社會化」 老鳥搖頭：是在下馬威

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，自己剛入職第一天就被主管說沒社會化。 示意圖／ingimage
入職第一天就被唸！一名女網友在Dcard抒發心情，透露自己才進公司第一天，在開會時因為沒拿捏好自我介紹的時機，竟然被主管提醒「看起來沒有社會化」，對此她非常委屈。貼文曝光後網友安慰「妳剛畢業上班第一天而已，是能多社會，不用鳥他、不用內耗」。

原PO說自己剛畢業，近日才進入一間傳產公司上班，沒想到第一天組內開會時，大家都未坐定位，主管就突然要她自我介紹，因為原PO根本還沒走進會議室，加上對於大家都站著、未就定位的情況感到尷尬，因此錯過講話的最好時機，也讓氣氛陷入幾秒尷尬。

沒想到幾小時後，主管很委婉地對她說，這樣「看起來有點沒社會化」，不過原PO強調，主管看起來沒有惡意，只是叮嚀，因此她想問這種情況有沒有更好的解法。另外，自己其實不確定主管這樣說的原因，只是因為一整天下來，只有這個會議時間有交集。

許多老鳥在留言區安慰她，「第一天上班本來就還在摸索啊，光是學生到上班族的身分轉換就需要適應時間」、「年紀大一點的，很喜歡給別人下馬威，妳根本沒做錯什麼，他也要找理由讓妳知道妳還有很多進步空間」、「不要緊張，我從入職第一份工作到現在第三份工作，都還是會被主管這樣講」、「妳就真的還在適應呀，如果想要積極解決這件事情，可以主動問主管哪些是需要注意的地方」。

也有網友吐槽主管，「還沒坐定跟準備好，就要人家自我介紹才是還沒社會化」、「剛畢業上班第一天，啊就真的還沒社會化啊」、「妳主管說妳沒社會化，我們才覺得他會不會開會咧」、「真正對妳好才不會這樣說，而是會告訴妳改哪裡」、「他社會化的程度有妳好嗎？連會議基本程序都不知道的感覺」。

社會化 職場 主管

入職第一天就被唸！一名女網友在Dcard抒發心情，透露自己才進公司第一天，在開會時因為沒拿捏好自我介紹的時機，竟然被主管提醒「看起來沒有社會化」，對此她非常委屈。貼文曝光後網友安慰「妳剛畢業上班第一天而已，是能多社會，不用鳥他、不用內耗」。

