她不滿公司尾牙1要求 過來人批：超討厭這種陋習

2025進入尾聲，許多公司行號開始籌備尾牙，一名女網友在Dcard抱怨，近日換了新公司，沒想到竟被要求在尾牙「自願表演」。貼文曝光後，不少過來人砲轟「真的超討厭這種文化，公司根本乞丐，找員工免費表演」。

原PO表示曾換過幾家公司，以往都沒遇過強迫員工尾牙表演的經驗，沒想到換了新公司就遇到。她說第一次是收到福委會發信給全體員工，邀請大家自願表演，過一陣子福委又再單獨發給新人們一封信，告知以往公司新人都得上台表演，請準備單人上台或自行組團，她甚至還接到福委打電話「情勒」，氣得直呼「真的超不爽」。

事後，不曉得是不是有人透露原PO的不滿，或者也有其他新人往上反映，福委才改口「尾牙只是希望表演，沒有強迫的意思」。對此原PO更加傻眼，也不想處理，雖然擔心因為這件事影響自己在公司的社交，不過如果真的出現狀況，她也寧願離職。

貼文釣出許多苦主共鳴，「我都直接回我不表演或我不參加，看他能怎樣」、「尾牙就是公司請員工吃飯、發獎金、禮物，犒勞這一年辛苦的員工，為什麼要叫員工去表演」、「我之前待的一間資本額400多億的上市公司也是這樣，但沒人敢拒絕，因為沒有人想跟年終過不去」、「很令人反感的陋習，要員工尾牙表演根本是惡夢」、「叫新人表演的公司真的很可悲」、「超討厭這種陋習，自願表演可以，領紅包表演可以，被逼表演是什麼鬼」。

也有網友打趣，「上台朗誦勞基法」、「跟福委說妳修佛，並且很認真的說妳想幫公司祈福，打算現場表演唸大悲咒」、「表演福委會情勒過程橋段，一定很有趣」、「帶棉被上去表演…睡覺」、「自從我唱了從頭破音到結束的『死了都要愛』，就再也沒有人叫我出來表演了」。