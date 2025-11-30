她不滿公司尾牙1要求 過來人批：超討厭這種陋習

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard抱怨，公司強迫新人在尾牙表演，讓她很不滿。 示意圖／ingimage
2025進入尾聲，許多公司行號開始籌備尾牙，一名女網友在Dcard抱怨，近日換了新公司，沒想到竟被要求在尾牙「自願表演」。貼文曝光後，不少過來人砲轟「真的超討厭這種文化，公司根本乞丐，找員工免費表演」。

原PO表示曾換過幾家公司，以往都沒遇過強迫員工尾牙表演的經驗，沒想到換了新公司就遇到。她說第一次是收到福委會發信給全體員工，邀請大家自願表演，過一陣子福委又再單獨發給新人們一封信，告知以往公司新人都得上台表演，請準備單人上台或自行組團，她甚至還接到福委打電話「情勒」，氣得直呼「真的超不爽」。

事後，不曉得是不是有人透露原PO的不滿，或者也有其他新人往上反映，福委才改口「尾牙只是希望表演，沒有強迫的意思」。對此原PO更加傻眼，也不想處理，雖然擔心因為這件事影響自己在公司的社交，不過如果真的出現狀況，她也寧願離職。

貼文釣出許多苦主共鳴，「我都直接回我不表演或我不參加，看他能怎樣」、「尾牙就是公司請員工吃飯、發獎金、禮物，犒勞這一年辛苦的員工，為什麼要叫員工去表演」、「我之前待的一間資本額400多億的上市公司也是這樣，但沒人敢拒絕，因為沒有人想跟年終過不去」、「很令人反感的陋習，要員工尾牙表演根本是惡夢」、「叫新人表演的公司真的很可悲」、「超討厭這種陋習，自願表演可以，領紅包表演可以，被逼表演是什麼鬼」。

也有網友打趣，「上台朗誦勞基法」、「跟福委說妳修佛，並且很認真的說妳想幫公司祈福，打算現場表演唸大悲咒」、「表演福委會情勒過程橋段，一定很有趣」、「帶棉被上去表演…睡覺」、「自從我唱了從頭破音到結束的『死了都要愛』，就再也沒有人叫我出來表演了」。

尾牙 職場女性 年終獎金

2025進入尾聲，許多公司行號籌備著舉辦春酒、尾牙，一名女網友在Dcard抱怨，近日換了新公司，沒想到竟被要求在尾牙「自願表演」。貼文曝光後，不少過來人砲轟「真的超討厭這種文化，公司根本乞丐，找員工免費表演」。

主管稱「國稅局查稅」要求員工交帳戶明細 網急阻：萬萬不可

出社會難免遇到上級提出各式各樣的要求。就有人分享自己主管以「被國稅局點名查稅」為由，要求她提供今年度的帳戶明細，她事後越想越不對勁，直呼「太缺德了」。貼文引來大批網友關注，不少人提醒這已不是單純誤會，而可能涉及公司逃漏稅與個資風險。

菜鳥入職第一天遭吐槽「沒社會化」 老鳥搖頭：是在下馬威

入職第一天就被唸！一名女網友在Dcard抒發心情，透露自己才進公司第一天，在開會時因為沒拿捏好自我介紹的時機，竟然被主管提醒「看起來沒有社會化」，對此她非常委屈。貼文曝光後網友安慰「妳剛畢業上班第一天而已，是能多社會，不用鳥他、不用內耗」。

上班族嘆台灣「薪水像東南亞、物價像歐洲」…網點關鍵：能力太差

台灣物價持續上漲，一名網友分享，自己多年來薪資從2萬多慢慢升到3萬出頭，卻得面對超市昂貴的食材、外食動輒破百的餐費，心酸直呼「薪水像東南亞、物價卻像歐洲」。 這名網友在社群平台「Threads」

彈性育嬰留停明年上路「30日內可按日申請」 勞保局推3大簡化措施

為打造更友善的生養環境，勞動部日前宣布自明年1月起，勞工在子女3歲前可申請的2年育嬰留職停薪期間，其中30日將可按「日」...

病假10天新制保障勞權？勞工仍逃不出考績懲罰

長榮航空一名空服員抱病上班身亡的悲劇震動社會，也迫使台灣重新檢視勞工病假制度的缺口。當身體已經亮紅燈，為什麼仍有這麼多人不敢請病假？勞動部11月端出新制，明定勞工1年內請病假10天以內，雇主不得為不利處分。方向正確，但若要建立真正「敢請病假」的職場文化，光靠天數保障遠遠不夠，還需要制度更周延、企業考核更透明、請假的證明門檻也要合理。

