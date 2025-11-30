公務員身心調適假上路首月 2885人使用中央機關較多

快訊

中央社／ 台北30日電

公務員身心調適假10月10日上路，人事總處統計，10月份共2885人使用，請假天數約3177天，其中中央機關占6成。銓敘部說，這顯示增訂身心調適假政策讓有需要的公務員得以運用並有初步成效，未來將視情形適時辦理宣導。

勞動部勞發署北分署去年11月發生吳姓公務員輕生案，引發各界對公務職場霸凌重視。考試院啟動一系列修法，包括完善申訴處理機制、追究行為人行政責任等；另也增訂3天公務員身心調適假，併入事假且得以小時計算，不須證明文件，機關不得拒絕、也不得影響考績或作出其他不利處分。

根據行政院人事行政總處最新統計，10月10日至10月31日，共有2885人使用身心調適假，其中中央機關為1604人、地方機關1281人；請假時數共2萬5418小時，中央機關為1萬5563小時、地方機關9855小時，以中央機關占61%較多。

以公務員法定上班時數8小時換算，身心調適假請假天數共3177.25天，其中中央機關為1945.37天，平均每人約請1.21天；地方機關為1231.87天，平均每人約請0.96天。

現行規定，公務員每年得請事假7日，不過7天的家庭照顧假、與3天的身心調適假都併入事假計算，超過規定日數的事假應按日扣薪。若細看人事總處統計的各項請假類別資料，民國111年至113年，休假、公假、病假與喪假為第1至4名。第5名則為家庭照顧假或娩假，事假則連3年都第7名。

以113年請假情形來說，公務員請休假時數共1816萬1249小時，請假人數占總人數比率91.88%；公假共1078萬803小時，請假人數占84.74%；病假共169萬9263小時，請假人數占18.90%；喪假共116萬3140小時，請假人數占11.56%；家庭照顧假共75萬3550小時，請假人數占13.34%；事假共61萬2150小時，請假人數占12.45%。

針對身心調適假併入事假計算，部分公務員可能仍擔心會影響考績或被貼標籤，進而影響使用情況。人事總處表示，併入事假計算，是考量身心調適假目的在於公務人員遇到心理不適的自我覺察時，得即時請假調整身心狀況，以降低後續心理疾病風險，因此以「預防」概念出發，多數請假人員可能未達疾病程度，為避免被標籤化，而併入事假計算。

人事總處說，又基於不同職域人員整體衡平考量，以公務人員請事假未超過規定日數不予扣薪，已優於適用勞動基準法人員請事假不給工資規定，因此維持現行支薪事假日數，避免擴大不同職域人員給假權益差距。

法制主管機關銓敘部表示，10月份全國公務員請身心調適假共2885人，顯示增訂身心調適假政策讓有需要的公務員得以運用並有初步成效。未來將持續蒐集各界意見，並視情形適時辦理宣導，以期營造對公務人員更健康、友善、安全職場環境。

公務員 身心調適假 職場霸凌

