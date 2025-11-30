主管稱「國稅局查稅」要求員工交帳戶明細 網急阻：萬萬不可

出社會難免遇到上級提出各式各樣的要求，就有人分享自己的主管以「被國稅局點名查稅」為由，要求她提供今年度的帳戶明細，但她事後越想越不對勁，直呼「太缺德了」。貼文引來大批網友關注，不少人提醒這已不是單純誤會，而可能涉及公司逃漏稅與個資風險。

一名女網友在Dcard上發文表示，上個月被主管私下約談，開口就說她被國稅局點名查稅，要求準備2024年的帳戶往來明細交給公司。當下原PO嚇了一跳，只記得主管叮囑要在當周內繳交資料，並未多問細節。直到最近和朋友吃飯聊起這件事，她才發現情況不太單純。

朋友第一時間詢問原PO是否開公司、有無警示帳戶，聽到她否認，又強調自己每年都有按時申報所得後，反倒懷疑起原PO公司狀況，直言「聽起來比較像公司被查，而不是妳本人出問題」。

好友特別叮嚀，銀行帳戶明細屬於高度隱私資料，平常連親友都不該隨便給，更不用說交到公司手上。就算真有查稅需求，也應由稅務機關依法向銀行調閱，或直接聯繫本人說明，絕對不會透過公司老闆「代收」資料。

許多網友看完內容後，幾乎一面倒認為「朋友說的八九不離十」。有人指出，這種說法聽起來就像公司遭到查帳，卻想把員工拉下水，懷疑老闆打算拿員工的帳戶明細去「喬」國稅局，或是用來做假帳、找人當替死鬼。也有人質疑，既然是「上個月」主管找原PO談，現在才發文，很可能資料已經交出去了。

也有人從勞動權益角度提出建議，呼籲原PO盡快開始備份對話紀錄、錄音存證，有條件的話可向勞工局諮詢，甚至尋求律師意見，把自己的立場先釐清、證據先保全，再來考慮是否離職。網友們勸她別再抱持「我怎麼會知道」的心態，強調在牽涉金流與帳戶資料時，工作再需要也不該輕忽。

另外不少網友趁機提醒其他初入職場的「小白」，銀行帳戶明細、完整帳號、金流紀錄等都屬個人敏感資訊，平時就要把「不給公司、不給陌生人」當成基本原則。若真遇到類似情況，第一步應該是自己打電話或到國稅局窗口確認，而不是單純相信公司轉述，更不要在尚未求證前就把所有資料交出去。