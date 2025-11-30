快訊

主管稱「國稅局查稅」要求員工交帳戶明細 網急阻：萬萬不可

聯合新聞網／ 綜合報導
網友提醒，稅務機關若需查詢，會直接通知當事人，不會透過公司代為收集資料。示意圖／ingimage
出社會難免遇到上級提出各式各樣的要求，就有人分享自己的主管以「被國稅局點名查稅」為由，要求她提供今年度的帳戶明細，但她事後越想越不對勁，直呼「太缺德了」。貼文引來大批網友關注，不少人提醒這已不是單純誤會，而可能涉及公司逃漏稅與個資風險。

一名女網友在Dcard上發文表示，上個月被主管私下約談，開口就說她被國稅局點名查稅，要求準備2024年的帳戶往來明細交給公司。當下原PO嚇了一跳，只記得主管叮囑要在當周內繳交資料，並未多問細節。直到最近和朋友吃飯聊起這件事，她才發現情況不太單純。

朋友第一時間詢問原PO是否開公司、有無警示帳戶，聽到她否認，又強調自己每年都有按時申報所得後，反倒懷疑起原PO公司狀況，直言「聽起來比較像公司被查，而不是妳本人出問題」。

好友特別叮嚀，銀行帳戶明細屬於高度隱私資料，平常連親友都不該隨便給，更不用說交到公司手上。就算真有查稅需求，也應由稅務機關依法向銀行調閱，或直接聯繫本人說明，絕對不會透過公司老闆「代收」資料。

許多網友看完內容後，幾乎一面倒認為「朋友說的八九不離十」。有人指出，這種說法聽起來就像公司遭到查帳，卻想把員工拉下水，懷疑老闆打算拿員工的帳戶明細去「喬」國稅局，或是用來做假帳、找人當替死鬼。也有人質疑，既然是「上個月」主管找原PO談，現在才發文，很可能資料已經交出去了。

也有人從勞動權益角度提出建議，呼籲原PO盡快開始備份對話紀錄、錄音存證，有條件的話可向勞工局諮詢，甚至尋求律師意見，把自己的立場先釐清、證據先保全，再來考慮是否離職。網友們勸她別再抱持「我怎麼會知道」的心態，強調在牽涉金流與帳戶資料時，工作再需要也不該輕忽。

另外不少網友趁機提醒其他初入職場的「小白」，銀行帳戶明細、完整帳號、金流紀錄等都屬個人敏感資訊，平時就要把「不給公司、不給陌生人」當成基本原則。若真遇到類似情況，第一步應該是自己打電話或到國稅局窗口確認，而不是單純相信公司轉述，更不要在尚未求證前就把所有資料交出去。

帳戶 數位帳戶 查稅 國稅局 逃漏稅 主管

相關新聞

上班族嘆台灣「薪水像東南亞、物價像歐洲」…網點關鍵：能力太差

台灣物價持續上漲，一名網友分享，自己多年來薪資從2萬多慢慢升到3萬出頭，卻得面對超市昂貴的食材、外食動輒破百的餐費，心酸直呼「薪水像東南亞、物價卻像歐洲」。 這名網友在社群平台「Threads」

彈性育嬰留停明年上路「30日內可按日申請」 勞保局推3大簡化措施

為打造更友善的生養環境，勞動部日前宣布自明年1月起，勞工在子女3歲前可申請的2年育嬰留職停薪期間，其中30日將可按「日」...

病假10天新制保障勞權？勞工仍逃不出考績懲罰

長榮航空一名空服員抱病上班身亡的悲劇震動社會，也迫使台灣重新檢視勞工病假制度的缺口。當身體已經亮紅燈，為什麼仍有這麼多人不敢請病假？勞動部11月端出新制，明定勞工1年內請病假10天以內，雇主不得為不利處分。方向正確，但若要建立真正「敢請病假」的職場文化，光靠天數保障遠遠不夠，還需要制度更周延、企業考核更透明、請假的證明門檻也要合理。

傳懷孕員工被霸凌 勞動部證實：已調查並做相關處置

勞動部又傳出霸凌案件。媒體報導勞動部轄下的職災重建中心爆出霸凌案件，一名女性員工在懷孕期間遭受前主管言語及關係霸凌長達近1年之久。受害員工除了請假被刁難外，還被主管在會議上暗示、造謠「擺爛不做事」，導致同事孤立她。雖然霸凌案已確定成立，但前主管離職後反而提告受害者及作證同事，要求高額賠償。勞動部今天證實表示，財團法人職業災害預防及重建中心在今年上半年人事改組之前，確實有發生霸凌申訴事件，也已進行調查並做出相關處置。

薪水22K年代沒人躺平？一票人點名原因：當時還覺得有希望

台灣的物價不斷攀升，但薪資的漲幅卻跟不上，再加上工作難找，也因此現在不少年輕人乾脆選擇「躺平」。有網友對此好奇提問，當年22K的時候，很多人仍然硬著頭皮工作、努力存錢，對照現今社會，一堆年輕人乾脆擺爛，不免想問「為何當年沒人鼓吹躺平？」

