上班族嘆台灣「薪水像東南亞、物價像歐洲」…網點關鍵：能力太差

台灣物價持續上漲，一名網友分享，自己多年來薪資從2萬多慢慢升到3萬出頭，卻得面對超市昂貴的食材、外食動輒破百的餐費，心酸直呼「薪水像東南亞、物價卻像歐洲」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己目前月薪3萬元，在超市採購時，發現一盤肉快破百、便當價格也不斷調漲，就連最基本的小火鍋配飲料也要300元，讓他感嘆「我們的薪水像東南亞，超市的價格卻像歐洲」，好奇詢問「大家有沒有覺得，台灣的生活越來越奇怪？」。

貼文一出後，不少旅居國外的網友表示，「我住英國，每年回台都被物價嚇到。我住的小鎮消費跟新竹差不多，領著台幣80000多元的薪水，過得還不錯，當初在台灣做著差不多的工作，月薪只有27000，存錢超難」、「我在澳洲住了好幾年，台灣的物價比澳洲更貴，但澳洲做一樣事的薪水，是台灣的3至5倍，感覺大部分的人在台灣很難存到大錢」、「這個問題我也想過，但大家也好像沒有什麼太大反彈和抗議，都是默默承受」。

不過，也有部分網友認為是原PO問題，指出「當大環境整體上升，你的薪水沒有跟上來，應該要先看看是不是待錯公司，或是專業度不夠，如果認為老闆給太少，就應該要爭取或換工作，否則誰都幫不了你」、「你花了20年，薪水從28000到三萬出頭，你沒想過是你自己的問題？」、「如果你20年都只領最低薪資，代表你本人在社會就沒有任何競爭力，沒能力也沒有專長」。