彈性育嬰留停明年上路「30日內可按日申請」 勞保局推3大簡化措施

為打造更友善的生養環境，勞動部日前宣布自明年1月起，勞工在子女3歲前可申請的2年育嬰留職停薪期間，其中30日將可按「日」為單位申請，讓家長得以依照照顧需求更彈性調整時間。配合新制，勞保局也同步推出三項主要簡化措施，讓家長與雇主更容易申辦。

勞動部今天表示，彈性育嬰留停可多日累計後一次申請，津貼及續保也可在同一流程中完成，減少重複作業。民眾也可透過網路隨時申請。僅需以手機＋健保卡號進行身分驗證，即可提交申請，不限上班時間，津貼入帳速度也將加快。

此外，新制整合過去的復職與加保流程，如選擇續保，留停期滿隔天，系統將自動恢復投保身分與勞工退休金提繳；雇主無須另填復職通知。如未續保、僅申請津貼，則在津貼申領期滿翌日，由系統自動辦理加保與退休金提繳恢復，減少企業端疏漏與行政負擔。

勞保局指出，整合後可避免雇主漏報，也讓家長不必反覆與公司往返確認流程。勞動部表示，過去以月為單位的育嬰留停較不利家長調整短期照顧規畫，新制上路後，有助於減輕育兒壓力，並兼顧職場需求。