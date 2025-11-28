快訊

中職／桃猿10人未列60人名單 曾仁和、蔡鎮宇確定戰力外

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

聽新聞
0:00 / 0:00

彈性育嬰留停明年上路「30日內可按日申請」 勞保局推3大簡化措施

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
育嬰留停彈性方案明年上路。圖／本報系資料庫
育嬰留停彈性方案明年上路。圖／本報系資料庫

為打造更友善的生養環境，勞動部日前宣布自明年1月起，勞工在子女3歲前可申請的2年育嬰留職停薪期間，其中30日將可按「日」為單位申請，讓家長得以依照照顧需求更彈性調整時間。配合新制，勞保局也同步推出三項主要簡化措施，讓家長與雇主更容易申辦。

勞動部今天表示，彈性育嬰留停可多日累計後一次申請，津貼及續保也可在同一流程中完成，減少重複作業。民眾也可透過網路隨時申請。僅需以手機＋健保卡號進行身分驗證，即可提交申請，不限上班時間，津貼入帳速度也將加快。

此外，新制整合過去的復職與加保流程，如選擇續保，留停期滿隔天，系統將自動恢復投保身分與勞工退休金提繳；雇主無須另填復職通知。如未續保、僅申請津貼，則在津貼申領期滿翌日，由系統自動辦理加保與退休金提繳恢復，減少企業端疏漏與行政負擔。

勞保局指出，整合後可避免雇主漏報，也讓家長不必反覆與公司往返確認流程。勞動部表示，過去以月為單位的育嬰留停較不利家長調整短期照顧規畫，新制上路後，有助於減輕育兒壓力，並兼顧職場需求。

勞動部 雇主 退休金 育嬰假

延伸閱讀

傳懷孕員工被霸凌 勞動部證實： 確有霸凌申訴 也已做相關處置

懷孕歧視不再隱形！勞動部：違法就公布企業與負責人姓名

勞動部明定病假權 勞工請病假不超過十天不得有不利待遇

勞長專訪／育嬰留停彈性化但長照呢？洪申翰：長照3.0上路後檢視調整

相關新聞

彈性育嬰留停明年上路「30日內可按日申請」 勞保局推3大簡化措施

為打造更友善的生養環境，勞動部日前宣布自明年1月起，勞工在子女3歲前可申請的2年育嬰留職停薪期間，其中30日將可按「日」...

病假10天新制保障勞權？勞工仍逃不出考績懲罰

長榮航空一名空服員抱病上班身亡的悲劇震動社會，也迫使台灣重新檢視勞工病假制度的缺口。當身體已經亮紅燈，為什麼仍有這麼多人不敢請病假？勞動部11月端出新制，明定勞工1年內請病假10天以內，雇主不得為不利處分。方向正確，但若要建立真正「敢請病假」的職場文化，光靠天數保障遠遠不夠，還需要制度更周延、企業考核更透明、請假的證明門檻也要合理。

傳懷孕員工被霸凌 勞動部證實：已調查並做相關處置

勞動部又傳出霸凌案件。媒體報導勞動部轄下的職災重建中心爆出霸凌案件，一名女性員工在懷孕期間遭受前主管言語及關係霸凌長達近1年之久。受害員工除了請假被刁難外，還被主管在會議上暗示、造謠「擺爛不做事」，導致同事孤立她。雖然霸凌案已確定成立，但前主管離職後反而提告受害者及作證同事，要求高額賠償。勞動部今天證實表示，財團法人職業災害預防及重建中心在今年上半年人事改組之前，確實有發生霸凌申訴事件，也已進行調查並做出相關處置。

薪水22K年代沒人躺平？一票人點名原因：當時還覺得有希望

台灣的物價不斷攀升，但薪資的漲幅卻跟不上，再加上工作難找，也因此現在不少年輕人乾脆選擇「躺平」。有網友對此好奇提問，當年22K的時候，很多人仍然硬著頭皮工作、努力存錢，對照現今社會，一堆年輕人乾脆擺爛，不免想問「為何當年沒人鼓吹躺平？」

勞動部再傳職場霸凌 羅智強：勞工保護要寄託給誰？

勞動部又傳霸凌案件，一名女性員工在懷孕期間遭前主管言語及關係霸凌。國民黨立委羅智強今日表示，勞動部作為勞工保障最重要的守...

傳懷孕員工被霸凌 勞動部證實： 確有霸凌申訴 也已做相關處置

勞動部又傳出霸凌案件。勞動部今天證實表示，財團法人職業災害預防及重建中心在今年上半年人事改組之前，確實有發生霸凌申訴事件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。