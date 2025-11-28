快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
現在社會物價、房價高漲，讓年輕人感受不到希望。 示意圖／ingimage
現在社會物價、房價高漲，讓年輕人感受不到希望。 示意圖／ingimage

台灣的物價不斷攀升，但薪資的漲幅卻跟不上，再加上工作難找，也因此現在不少年輕人乾脆選擇「躺平」。有網友對此好奇提問，當年22K的時候，很多人仍然硬著頭皮工作、努力存錢，對照現今社會，一堆年輕人乾脆擺爛，不免想問「為何當年沒人鼓吹躺平？」

原PO在PTT發文表示，當初政府推出22K政策時，沒有人鼓吹年輕人躺平，反而一堆人退伍後仍然硬著頭皮努力工作，時不時還要被貼上「爛草莓」標籤。他說這些七年級生當時工作很認真，想辦法省吃儉用、拚命存錢，不像現在的年輕人工作時不爽就直接擺爛，這也讓他好奇為什麼當年沒有先知出來帶頭躺平？

貼文引起熱議，不少人直言現在因為看不到希望才選擇躺平，「以前覺得有希望，現在覺得沒希望」、「躺平是因為努力也看不到希望」、「因為當年的七年級還有機會賺大錢買車、買房」、「現在領個普通工作（薪資），不婚、不生、不買房、不買車是共識，未來哪有什麼希望」、「現在再拚也看不到希望，直接躺平多舒服」。

還有網友點名就是因為房價、物價瘋狂飆漲，才會導致現代年輕人放棄拚搏，「那時候房價、物價沒現在誇張」、「物價還沒飆漲」、「沒辦法跟著物價飛上去的人只能乖乖躺平」、「當時物價低，所以22K薪水其實還好，問題是不好找工作，現在是大部分均貧」、「22K的時候，大雞腿便當才60元」、「當年的物價、房價還沒有現在那麼狂」、「物價、房價還沒那麼扯的時候，當時吃兩個便當的錢現在只能買一個，飯菜還都更少更爛」。

薪水22K年代沒人躺平？一票人點名原因：當時還覺得有希望

