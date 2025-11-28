勞動部再傳職場霸凌 羅智強：勞工保護要寄託給誰？

勞動部又傳霸凌案件，一名女性員工在懷孕期間遭前主管言語及關係霸凌。國民黨立委羅智強今日表示，勞動部作為勞工保障最重要的守護神，如果自己單位無法做好勞工保護的話，請問所有勞工的保護要寄託給誰？

根據TVBS報導，勞動部轄下的職災重建中心爆出霸凌案件，一名女性員工在懷孕期間遭受前主管言語及關係霸凌，長達近一年之久。受害員工除了請假被刁難外，遭主管在會議上暗示、造謠「擺爛不做事」，導致同事孤立她。雖然霸凌案已確定成立，但前主管離職後反而提告受害者及作證同事，要求高額賠償。

勞動部今日證實表示，財團法人職業災害預防及重建中心在今年上半年人事改組之前，確實有發生霸凌申訴事件，也已進行調查並做出相關處置。

羅智強說，一個要保護勞工的單位三番兩次傳出霸凌勞工事件的時候，就知道勞工的處境有多麼艱困，還好當時在野黨立委立追當時勞動部的責任，霸凌的主管現在也面臨刑事上的責任。

羅智強表示，顯然勞動部在過去這段時間，沒有深刻得到教訓，作為勞權的首要單位，勞工保障的最重要的守護神，如果自己單位無法做好勞工保護的話，請問所有勞工的保護要寄託給誰？