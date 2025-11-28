快訊

勞動部再傳職場霸凌 羅智強：勞工保護要寄託給誰？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片

勞動部又傳霸凌案件，一名女性員工在懷孕期間遭前主管言語及關係霸凌。國民黨立委羅智強今日表示，勞動部作為勞工保障最重要的守護神，如果自己單位無法做好勞工保護的話，請問所有勞工的保護要寄託給誰？

根據TVBS報導，勞動部轄下的職災重建中心爆出霸凌案件，一名女性員工在懷孕期間遭受前主管言語及關係霸凌，長達近一年之久。受害員工除了請假被刁難外，遭主管在會議上暗示、造謠「擺爛不做事」，導致同事孤立她。雖然霸凌案已確定成立，但前主管離職後反而提告受害者及作證同事，要求高額賠償。

勞動部今日證實表示，財團法人職業災害預防及重建中心在今年上半年人事改組之前，確實有發生霸凌申訴事件，也已進行調查並做出相關處置。

羅智強說，一個要保護勞工的單位三番兩次傳出霸凌勞工事件的時候，就知道勞工的處境有多麼艱困，還好當時在野黨立委立追當時勞動部的責任，霸凌的主管現在也面臨刑事上的責任。

羅智強表示，顯然勞動部在過去這段時間，沒有深刻得到教訓，作為勞權的首要單位，勞工保障的最重要的守護神，如果自己單位無法做好勞工保護的話，請問所有勞工的保護要寄託給誰？

霸凌 勞動部 主管

相關新聞

傳懷孕員工被霸凌 勞動部證實： 確有霸凌申訴 也已做相關處置

勞動部又傳出霸凌案件。勞動部今天證實表示，財團法人職業災害預防及重建中心在今年上半年人事改組之前，確實有發生霸凌申訴事件...

薪水22K年代沒人躺平？一票人點名原因：當時還覺得有希望

台灣的物價不斷攀升，但薪資的漲幅卻跟不上，再加上工作難找，也因此現在不少年輕人乾脆選擇「躺平」。有網友對此好奇提問，當年22K的時候，很多人仍然硬著頭皮工作、努力存錢，對照現今社會，一堆年輕人乾脆擺爛，不免想問「為何當年沒人鼓吹躺平？」

不愛白領工作！Z世代新夢幻職業：豪門保母

有健保、有退休帳戶、有特休、年薪超高、供三餐、包含上下班計程車資，讓許多Z世代滿心嚮往的職缺是什麼？答案是在超級富豪家裡工作。

傳懷孕員工被霸凌 勞動部證實：已調查並做相關處置

勞動部又傳出霸凌案件。媒體報導勞動部轄下的職災重建中心爆出霸凌案件，一名女性員工在懷孕期間遭受前主管言語及關係霸凌長達近1年之久。受害員工除了請假被刁難外，還被主管在會議上暗示、造謠「擺爛不做事」，導致同事孤立她。雖然霸凌案已確定成立，但前主管離職後反而提告受害者及作證同事，要求高額賠償。勞動部今天證實表示，財團法人職業災害預防及重建中心在今年上半年人事改組之前，確實有發生霸凌申訴事件，也已進行調查並做出相關處置。

職場歧視懷孕 勞動部將公布事業單位

去年新北市一位劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力，最後釀成一家三口命案的悲劇。勞動部昨公布「女性懷孕友善職場安全感大...

