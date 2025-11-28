再傳勞動部霸凌事件 洪申翰證實並強調已做出相關處置
勞動部轄下的職災重建中心爆出霸凌案件，對此，勞動部長洪申翰28日表示，確實是有這個霸凌的申訴案件，所以當時其實已經按照這個相關的程序，那也請了外部委員，然後來做出調查，那這個調查結果也已做出了處置。
洪申翰表示，這個案子，在今年上半年，重建中心人事改組之前，確實是有這個霸凌的申訴案件，所以當時其實已經按照這個相關的程序，那也請了外部委員，然後來做出調查，那這個調查結果也已做出了處置。
洪申翰說，當時的人事改組之前，有這些管理上面的爭議，這也是今年在上半年，很明確的做出了在主管人事上面的一個改組，就是希望能夠有新的這個主管的團隊，讓重建中心的運作，能夠有一個新的氣象，新的出發，那過去這樣不好的一些風氣能夠有所的矯正。
那當然現在是這個，當時這個霸凌的申訴的案件的成立，這個當事人去控告這個當時在調查過程裡面的包括證人、外部委員，還有申訴人的狀況，已經明確要求重建中心要給這些被告的這些相關的證人，包括外部委員，一切的法律上面的協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言