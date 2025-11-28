再傳勞動部霸凌事件 洪申翰證實並強調已做出相關處置

勞動部轄下的職災重建中心爆出霸凌案件，對此，勞動部長洪申翰28日表示，確實是有這個霸凌的申訴案件，所以當時其實已經按照這個相關的程序，那也請了外部委員，然後來做出調查，那這個調查結果也已做出了處置。

洪申翰表示，這個案子，在今年上半年，重建中心人事改組之前，確實是有這個霸凌的申訴案件，所以當時其實已經按照這個相關的程序，那也請了外部委員，然後來做出調查，那這個調查結果也已做出了處置。

洪申翰說，當時的人事改組之前，有這些管理上面的爭議，這也是今年在上半年，很明確的做出了在主管人事上面的一個改組，就是希望能夠有新的這個主管的團隊，讓重建中心的運作，能夠有一個新的氣象，新的出發，那過去這樣不好的一些風氣能夠有所的矯正。

那當然現在是這個，當時這個霸凌的申訴的案件的成立，這個當事人去控告這個當時在調查過程裡面的包括證人、外部委員，還有申訴人的狀況，已經明確要求重建中心要給這些被告的這些相關的證人，包括外部委員，一切的法律上面的協助。