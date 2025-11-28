傳懷孕員工被霸凌 勞動部證實： 確有霸凌申訴 也已做相關處置

勞動部又傳出霸凌案件。勞動部今天證實表示，財團法人職業災害預防及重建中心在今年上半年人事改組之前，確實有發生霸凌申訴事件，也已進行調查並做出相關處置。

TVBS報導勞動部轄下的職災重建中心爆出霸凌案件，一名女性員工在懷孕期間遭受前主管言語及關係霸凌，長達近一年之久。受害員工除了請假被刁難外，還被主管在會議上暗示、造謠「擺爛不做事」，導致同事孤立她。雖然霸凌案已確定成立，但前主管離職後反而提告受害者及作證同事，要求高額賠償。

勞動部今天表示，該案是發生於財團法人職業災害預防及重建中心在今年上半年人事改組之前，確實有發生霸凌申訴事件。當時重建中心即依照相關規定，召集外部專家擔任委員，進行相關案件調查，並依調查結果做出相關處置。

勞動部表示，因為當時重建中心相關的管理爭議，所以勞動部在今年上半年，也進行重建中心相關主管的人事改組，希望重建中心可以在新管理團隊的帶領下，再次出發，矯正過去存在一些不好的風氣。

勞動部表示，報載當時特定霸凌成立案件的當事人，在離職後控告當初該案的證人，外部委員及投訴人，勞動部不評論個案，但勞動部洪申翰部長已經請重建中心提供這些被告的人一切的法律協助。