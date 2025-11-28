聽新聞
職場歧視懷孕 勞動部將公布事業單位

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
勞動部昨公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」發現，逾五成女性感受職場對懷孕者有歧視。圖／聯合報系資料照片
勞動部昨公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」發現，逾五成女性感受職場對懷孕者有歧視。圖／聯合報系資料照片

去年新北市一位劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力，最後釀成一家三口命案的悲劇。勞動部昨公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」發現，逾五成女性感受職場對懷孕者有歧視。勞動部長洪申翰說，勞動部將擴大懷孕歧視執法，違法者將明確揭示違法態樣，並公布事業單位及負責人姓名。

此調查共有一三六二位職場女性填答，其中九成具懷孕經驗。調查顯示，三成五認為工作職場對懷孕者不友善，六成五擔心懷孕會影響考績、升遷與調薪，二成八親身經歷對懷孕者不友善的情形。另有一成七具懷孕經驗者，在職場感到壓力非常大，常遇到負面遭遇包括請假被刁難、升遷及調薪受到影響、言語不友善與羞辱。四成三有意願申訴但顧慮影響職涯發展。

依「性別平等工作法」規定，雇主對求職者或受雇者的招募、進用、配置、考績、陞遷、薪資及解雇等，不得因性別或性傾向而有差別待遇。懷孕歧視包含其中，最高可開罰一五○萬元。勞動部統計，近三年懷孕歧視裁罰案件有四十六件，罰金達一二一五萬元。

洪申翰說，根據實例顯示，擁有友善懷孕職場環境的企業，其員工流動率大幅降低，證明友善懷孕政策有利於企業徵才與留才，改善「缺工」的方法之一就是消除懷孕歧視。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅指出，勞動部已立即啟動消除懷孕歧視五大策略，包含擴大性別平等工作法專案檢查；對懷孕女性離職率高的行業加強輔導；對於違反性別工作平等法懷孕歧視規定的企業，將明確揭示違反「懷孕歧視」的樣態、並公布事業單位及負責人姓名。

勞動部也印製十五萬份宣導資料提供醫療院所發送給孕媽咪，除地方政府申訴管道外，勞動部與專業團體合作提供視訊諮詢專線，讓有意願申訴的孕媽咪不再有顧慮。

