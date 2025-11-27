懷孕歧視不再隱形！勞動部：違法就公布企業與負責人姓名

台灣生育率屢創新低，政府鼓勵生育，但職場懷孕歧視卻屢見不鮮。去年新北市一位劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力釀成兇殺案，社會矚目。勞動部長洪申翰今天表示，勞動部將擴大「懷孕歧視」執法，擴大《性別平等工作法》專案檢查，並對懷孕女性離職率高行業加強法遵輔導；對於違反性別工作平等法懷孕歧視規定之企業，明確揭示違反【懷孕歧視】態樣，並公布事業單位及負責人姓名。

根據性別平等工作法規定，雇主對求職者或受僱者之招募、進用、配置、考績、陞遷、薪資及解僱等，不得因性別或性傾向而有差別待遇。懷孕歧視包含於其中，最高可罰150萬元。

洪申翰表示，對於違反性別工作平等法懷孕歧視規定的企業，勞動部將在網路上公告，除了明確揭示違反【懷孕歧視】態樣，並公布事業單位及負責人姓名。相反的，勞動部將定期表揚友善懷孕職場企業，推廣友善職場招募資訊。他指出，根據實例顯示，打造友善懷孕職場環境的企業，員工流動率都不高，證明友善懷孕政策，有利於企業徵才與留才。

此外，勞動部將印製15萬份宣導資料提供醫療院所發送給孕媽咪，提供保障懷孕勞工勞動法令資訊與協助，除地方政府申訴管道外，勞動部與專業團體合作提供全國各地共3000小時視訊諮詢專線，讓有意願申訴的孕媽咪不再有顧慮。