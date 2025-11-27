勞動部最新調查 五成女性感受隱形懷孕歧視、六成擔心懷孕影響升遷

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
勞動部公布懷孕職場安全感調查，逾五成女性感受職場懷孕歧視。本報資料照片
去年新北市一位劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力釀成兇案。立委質詢指出，政府鼓勵生育，「懷孕歧視」在台灣職場卻屢見不鮮。勞動部今(27)日公布「女性懷孕友善職場安全感大調查」，發現逾五成女性，感受職場對懷孕者有歧視；三成女性認為職場對懷孕者不友善、六成女性擔心懷孕會影響升遷，而有近三成女性親歷懷孕歧視。

行政院政委陳時中指出，曾有調查顯示，男性願意生的是61%，女性只有41%，因為懷孕所有的壓力都由女性承受。政府希望做到照顧不離職，打造友善職場非常重要，希望透過此一調查設計友善制度。勞動部部長洪申翰表示，希望透過此一調查，公開懷孕婦女的處境，讓公眾社會討論，讓新的觀念價值刺激舊觀念。

洪申翰表示，明年1月1日上路的《育嬰留職停薪彈性化政策》，是為了解決新手爸媽照顧時間貧窮荒的困境，讓「育嬰以日、照顧隨時」的彈性化，有利勞工留在職場，讓企業留住人才。現行《性別平等工作法》雖明文禁止懷孕歧視，但實務上仍會發生孕婦在職場遭受雇主高度關注或潛在偏見，勞動部為留住懷孕女性於職場，消除「生育-退出-難以重返」的惡性循環，維持育齡婦女勞動參與，願意正視企業存在「隱形懷孕歧視」，而且要將這些壓住懷孕女性的隱形歧視蓋子掀開，才能讓陽光照進來。

「女性懷孕友善職場安全感大調查」有1362位職場女性填答，其中9成具有懷孕經驗(包含正在懷孕)，四大調查結果如下:

一、隱形懷孕歧視，職場仍然存在

「有34.8%認為工作職場對懷孕者不友善」、「有65.2%擔心懷孕會影響考績、升遷與調薪」、「有27.8%親歷對懷孕者不友善的情形」。

二、感受或實際遇到職場壓力大，職涯受影響

「有16.6%懷孕經驗者，在職場感到壓力非常大。」、「最常遇到的負面遭遇包括請假被刁難、升遷及調薪受到影響、言語不友善/羞辱。」

三、不安全感導致申訴意願低，憂影響職涯發展

「有43.2%有意願申訴但有顧慮」，最多數的顧慮原因是「擔憂影響職涯發展」。

四、友善職場，老闆態度是關鍵

多數女性希望「職場有彈性的工作型態」、「公司老闆對懷孕及育兒員工的態度友善」或「提供生育補助或生育獎金」，更期待懷孕可以「獲得公司更多支持與祝福」。

勞動部公布懷孕職場安全感調查 逾五成女性感受職場懷孕歧視。圖／勞動部提供
