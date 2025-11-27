念資工被「摧殘」程式寫到怕…台大生迷茫 過來人指出路：頭銜夠用了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台大資工系畢業的男網友對寫程式沒有任何興趣，對未來的工作非常迷茫。示意圖／ingimage
在科技高速發展的現代，就讀資工系未來可從事的職業有哪些呢？一名台大資工系畢業的男網友發文，說自己對寫程式沒有任何興趣，對未來的工作非常迷茫。對此，網友紛紛給出建議，更有過來人坦言：「其實很多資工系畢業的人，最後也都不是寫程式。」

一名男網友在Dcard發文，表示自己剛從台大資工系畢業，因為本身對寫程式沒有興趣，並沒有打算讀研究所，最近也快當完兵了，對未來非常迷惘。

原PO表示，許多人會以為台大資工系畢業的人都很會寫程式，但他並不是這種人，被系上的科系「摧殘」後，只要一看到程式就很害怕，因此請教大家：「資工系畢業不喜歡寫程式可以去哪裡呢？」

此文一出，不少網友建議原PO考國營、當老師或考醫牙，「國營，建議中華」、「考國營吧，你的頭銜夠用了」、「學我考醫牙」、「我自己不是資工，但我想待個幾年科技業，存點錢就去當老師或補教業了，有比較多自己的時間」、「國營或調查局」。

也有過來人現身說法，並分享出路，「其實很多資工系畢業的人，最後也都不是寫程式」、「可以在軟體單位裡面寫文件、翻譯或做簡報」、「做網管或資安吧」、「國營，每天寫公文，五點等下班」、「當網管，基本上只要寫一些小指令就好」、「去帶專案啊，跟客戶聊天，客戶知道你是該校該系畢業的，你給的建議被打槍的機率會低些」。

更有網友建議可以利用AI幫助寫程式，「AI+你=寫起來輕鬆許多」、「我這邊系統廠接受AI寫code，但基本要求是看得懂AI在寫啥」、「叫AI幫你寫就好」、「系統廠程式用生成式AI就能做，每天寫不到一小時，另外七小時社交看股票」。

