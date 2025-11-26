減少營造業職災 洪申翰：將推營造業廠履歷平台

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部長洪申翰。聯合報系資料照
雖然我國營造業有相關工安指引，但營造業職災卻屢屢傳出，而近日「職安法」修正有望三讀通過。勞動部洪申翰今受訪指出，將提出營造業減災行動計畫，以及跨部會推出營造業職安衛廠履歷平台，讓營造業廠商過去發生的職災和裁罰紀錄能公開透明。

勞動部職業安全衛生署今舉辦2025第19屆優良工程金安獎頒獎典禮，洪申翰接受媒體聯訪指出，據營造業職災統計，今年截至11月中，職災死亡人數94人，比去年減少29人；墜落死亡則有63件，比去年少了13件，有明顯的進步。

洪申翰表示，未來會提出營造業減災行動計畫，包括落實業主責任，從前端規畫、設置到施工，而營造廠要負擔一定的管理責任。

此外，也將推出職安衛生的履歷平台計畫，希望呈現營造廠商過去發生過的職災、裁罰及停業等紀錄，讓業主選商時能更清楚，公眾也有進一步監督的機會，會和國土署、地方政府等一起合作。

洪申翰也提到，工程金安獎一直都是優良工程的最高榮譽，日後完成職安法修法，職安法要求的重要原則也會列入金安獎評分的重要指標。

職災 洪申翰 勞動部

