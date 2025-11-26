啟動減災行動 洪申翰：打造營造廠履歷平台

營造業職災頻傳，勞動部長洪申翰今天指出，將提出減災行動計劃，包含加強營造業主、廠商責任、強化跨部會合作，也將打造營造廠履歷平台，清楚呈現職災、裁罰紀錄。

勞動部職業安全衛生署今天舉行2025第19屆優良工程金安獎頒獎典禮，洪申翰會後接受媒體聯訪指出，今年截至11月統計數字顯示，營造業職災死亡為94人，相較去年同期減少29人，至於墜落死亡則有63件、相較去年少13件，從數字來看確實有些進展。

為了減少職災，洪申翰表示，勞動部將提出減災行動計劃，計畫會進一步落實職業安全衛生法要求的業主責任，尤其從前端的工程規劃設計開始至整個工程，業主責任非常重要，也會要求營造廠要負擔一定的管理責任。

洪申翰提到，將建立營造廠職安衛履歷平台，將把營造廠商過去職災紀錄、裁罰紀錄清楚呈現，盼讓業主選商的時候能更了解營造廠，也讓公眾有進一步監督的機會。

洪申翰最後表示，減災計畫會強化跨部會合作，包含跟地方政府合作，前兩週才跟國土署討論，國土署也支持，包括進一步把工程安全放入相關勘驗工作內。

洪申翰說，金安獎一直是優良工程的最高榮譽，待職安法修法完成，也會將職安法要求重要原則列為金安獎評分重要指標。

勞動部今年「優良工程金安獎」共吸引78件工程與70位優秀人員報名，參選件數創歷年新高，經過兩個月嚴謹的實地評審，最終選出特優2件、優等16件、佳作27件工程，以及21位優良人員。

其中「淡江大橋及其連絡道路5K+000~7 K+035新建工程」及「台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程」獲得特優。