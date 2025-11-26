快訊

大學白念了？畢業馬上當保全 網揭真相：比想像中更務實

聯合新聞網／ 綜合報導
保全職缺穩定、任務明確，被部分年輕人視為準備考試或累積資金的務實選擇。示意圖／ingimage
保全職缺穩定、任務明確，被部分年輕人視為準備考試或累積資金的務實選擇。示意圖／ingimage

許多剛踏入社會的年輕人，會在興趣、薪資與工作負荷之間取捨，而有些職位也常被貼上刻板印象。近日就有網友發現，社區新來的保全年紀僅23歲，還是大學畢業，讓他驚訝直問：「念了大學最後跑來當保全，有什麼意義？」貼文曝光後，立即引來不同觀點的回應。

原PO在PTT表示，他們社區最近換了一名年輕保全，聊天後才知道對方是大學畢業生，讓他難以理解：「23歲就來幹保全？那念大學的用處在哪？」語氣中滿是疑惑。

這番話引發不少討論，部分網友認為職業並無高低之分，只要是正當工作就值得尊重，也有人指出保全薪資不差、壓力相對較小，對剛出社會的人來說屬於務實選擇。

另一派則強調，年輕人選擇保全往往另有規劃，例如利用空班準備國家考試、累積投資資金，或在等待家中事業交接；也有人提到，自己看過家境寬裕的年輕人選擇這份工作，只因工時固定、方便安排其他生活目標。

不少留言也提到，保全對想培養副業、研究股票或考證照的人非常友善，與外界刻板印象不同，並非「沒有選擇才做這行」。至於學歷與工作是否「對等」，更多人持保留態度，認為大學文憑並非保證，真正左右職涯的多半是個人目標與生活考量。

