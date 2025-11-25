網列周休三日最受影響產業名單 「這兩大行業」被點名重災區

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
周休三日公共政策提案日前突破附議門檻，勞動部將於12月7日前正式回應。上班族示意圖。本報資料照片
周休三日政策討論再度升溫。一項主張每周工作四天、休息三天的公共政策提案日前突破附議門檻，勞動部將於12月7日前正式回應。消息曝光後，社群平台上掀起熱議，網友紛紛點名若制度落地，哪些產業將樂開懷、哪些恐怕變成「慘業」。

一名網友以「周休三日哪些產業最爽？哪些最慘」為題發文，他分析旅遊、休閒娛樂與餐飲業表面上最受惠，因為假期一拉長，消費意願自然水漲船高。然而也有人指出，這些行業可能面臨「人多、事更多」的隱憂，旺季時工作量恐怕倍增。相對，物流業被視為最大苦主，連假本就包裹爆量，一旦周休三日成常態，「人手不夠，配送不完客訴就會爆炸」。時薪族同樣被點名受傷最深，因為少上一天就等於收入直接縮水。

但也有不少人直言自己完全不受影響。科技業、設計業網友普遍回應「都責任制沒差」，還有人笑稱假日也在趕稿。另有網友認為，部分沒有業績壓力的月薪族與公務員，如戶政等勞基法規範明確的單位，反而可能成為最爽的族群。

至於最慘的行業，醫療業與服務業仍是網友心中的重災區。有醫護留言「一句沒人力，月休八天都是奢望」，無奈反映業界長期缺工問題。餐飲與零售業更被形容是地獄模式，「如果真的三天假，我打死不做餐飲」。多數網友認為，這些產業在排班本就吃緊的狀況下，恐怕會迎來更沉重的工作壓力。

周休三日 公共政策 勞動部
