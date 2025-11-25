她問幾歲才能找到「能一直做下去」的工作？ 網揭殘酷真相

職涯規劃是人生必經的過程。近日，就有網友在Dcard上發文，詢問網友是在幾歲找到「能一直做下去」的工作，又是怎樣的工作能讓人覺得「可以一直做」。

原PO表示，她好奇大家是在幾歲找到自己的職涯定位，又是因為什麼工作，而讓人有「這輩子就想投入這一行」的動機。她以美甲師與身邊的教師為例，認為這些人對自己的專業有明顯的認同感，也願意長期深耕其中，對此希望網友能分享自身經驗。

貼文引發熱議，網友們紛紛留下自己的狀況，「23歲寫程式，現在30多了還是很喜歡」、「28歲開始正式在學校教書，但自己大概16～17歲就很確定要在學校當老師了」、「現在29歲，還沒找到」、「目前29歲，還在追求更高的薪水，只要有更好的機會一定跳，我覺得除非只想輕鬆躺一輩子，不然人的一生應該要一直追求進步」。

還有網友點出殘酷真相，認為「沒有什麼工作是一輩子」、「除非是國營或公務員，不然有做一輩子的想法很恐怖，沒鬥志想要混到退休」、「除非你退休了或死了，不然你不會知道這工作會不會做一輩子」、「這問題沒意義，大家也只是撐著而已」、「沒有辦法預知未來事」。