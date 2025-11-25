他揭台灣服務業低薪是缺乏「這文化」 網全搖頭：就轉嫁給消費者

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出，由於台灣服務業沒有小費文化，讓從業人員只能依靠基本薪資過活。示意圖／Ingimage
網友指出，由於台灣服務業沒有小費文化，讓從業人員只能依靠基本薪資過活。示意圖／Ingimage

台灣服務業薪資普遍偏低，近日就有網友在Dcard上發文討論原因。原PO指出，由於台灣多數服務業沒有小費文化，從業人員只能依靠基本薪資過活，與許多國家形成明顯差異。

文中以美國為例，提到10%～20%的小費幾乎是基本禮貌，若服務品質亮眼，小費甚至能突破20%，對當地服務業者而言，這筆額外收入是支撐生活的重要來源，相比之下，台灣的美髮業、餐廳、酒吧、計程車、外送到按摩等行業，普遍都沒有給小費的習慣。原PO認為，這或許是服務業普遍低薪的關鍵之一，但相關制度卻始終沒有受到政府或企業的重視。

貼文一經發出便引發熱議，「國外小費文化是爽到雇主欸！給不夠的薪資要客人補貼」、「小費是陋習吧？很多服務生連最低薪資都沒有，反正老闆覺得他們有小費拿，就把服務生薪水轉嫁給消費者」、「相信我，如果有小費制度服務業會變成老闆給最低工資，然後會說各位的薪水自己跟客人爭取」。

還有網友認為，「全台除了科技業薪水高之外，台灣都是低薪，還有物價是真的太高，不是不給小費，而是小費要是按照歐美那套，我看餐廳會倒很多」、「先解決貪腐、企業壓榨勞工的問題吧！上面的問題不解決，卻要民眾付小費，大家要先有錢，才有能力可以給小費」。

小費文化 服務業 薪資 服務生
