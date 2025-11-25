批直聘中心亂象多勞動部變「外勞部」 雇主協會提5大訴求

台灣失能者家庭暨勘護雇主國際協會今舉行「直聘禍患無窮，害慘失能者家庭」記者會，以真實案例揭露勞動部委外「直聘中心」執行嚴重失當，讓重症家庭花大錢卻換來看護怠工、照護缺失，批評勞動部已成偏幫移工的「外勞部」，提出五大訴求，要求勞動部立即停止以就業安定基金資助公私不分的直聘中心、建立「看護不適任快速解約機制」等。勞動部回應，雇主如有照護需求，可優先運用國內長照資源，如選擇引進移工，亦可選擇委託仲介、自辦或洽直聘中心協助辦理。

為提供雇主引進移工多元選擇，簡化雇主引進程序與移工經濟負擔，勞動部自2008年起成立直聘中心，以符合國際人權及社會公益

記者會上，雇主王先生與即將臨盆的妻子親自出席。王先生表示，7月透過直聘中心聘僱印尼籍看護工「阿蒂」，該工尚未取得中階勞動力資格，卻要求每月支領基本薪資2萬6500元，另加餐費5600元及加班費。33歲雇主除了老母親的醫藥、復健等支出外，尚須負擔就業安定基金2000元及健保1384元，總額逾3萬5000元。

然而聘僱後，王母卻面臨種種照護缺失，包括洗澡全程開門、沖冷水，長者反覆感冒仍拒絕關門；醫囑需喝溫水吃藥，卻長期給冰水或遲遲不給水，藥放在桌上後即離開；有便意不准上廁所，強迫配合看護時間排便；用餐、服藥期間外出吃飯1至2小時，將病人獨留房間；復健時坐3至4公尺外滑手機，無法即時協助等怠工、不按照醫囑等情事。王太太表示，對於不適任的移工，雇主需要舉證家庭受到實際傷害、才能在調解會上完成解聘手續。

王先生10月初即向直聘中心與新北市勞工局申請廢聘，卻僅獲回覆「請再溝通、請再蒐證」。直到11月6日，被照顧者本人親自致電勞工局泣訴「再不處理，我可能會被害死」，勞工局才緊急排定調解。11月11日調解會卻因NGO團體指導看護缺席而流會，至今仍無法終止契約，看護態度反而更加強硬，且讓雇主全家身心俱疲，甚至害怕中風的母親因看護不良的照護狀況而影響情緒與起居而二次中風。

雇主協會執行長童文薰說，此案並非單一個案，而是直聘制度系統性缺失的縮影，勞資爭議發生時，毫無快速處理機制，讓雇主權益完全懸空外，更讓受照護者的安全與健康受威脅。身兼安置中心的勞團一旦介入，更常使爭議更趨複雜難解，透過教導看護刻意延緩調解，更讓調解形同虛設。

勞動部回應，本案針對雇主認所聘僱移工有不適任，欲快速解約，考量涉及勞資爭議，如經地方勞工主管機關認定移工涉有違反老人福利法等依契約負照顧義務屬實者，勞動部將依法廢止許可並限令移工出國。如地方政府認勞雇爭議情節單純，經協調雙方合意終止聘僱關係者，亦廢止聘僱許可，同意雇主遞補新移工。

童文薰說，直聘中心的規定多如牛毛，一般家庭難以負擔，現實需要優質的仲介服務。勞動部該做的是做好淘汰不良移工的制度、讓優質的仲介來服務。

雇主協會理事長張姮燕表示，管理移工制度很複雜，如果沒有仲介制度，雇主必須直接面臨複雜的聘僱制度。此外，直聘起薪太高、有多少家庭可以付動輒4萬起跳的照護薪水。而勞動部在沒有完善直聘制度前，卻頻頻花大錢做廣告鼓勵民眾使用直聘制度，並用就安基金資助直聘中心。

勞動部對此表示，為協助雇主與家事移工對應，勞動部刻委託專業律師團隊編製「家事移工雇主協助手冊」，指導雇主與所聘僱家事移工日常生活對應。另雇主於移工轉換期間之照顧需求，可申請運用喘息服務與短照服務等國內長照資源。