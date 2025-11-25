周休三日若實施…公務員能跟進？網曝殘酷現實 更推替代方案

近期「周休三日」成為公共政策平台上的熱門連署議題，希望讓上班族有更多休息空間、降低職場壓力，且根據英國、日本、冰島的試驗，周休三日甚至能提升長期產能。而此連署已通過門檻，勞動部必須在12月7日前正式回應。對此，一名網友好奇，若法案通過，公務員是否也能變成周休三日？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT上以「關於周休三日」為題，指出周休三日連署已過關，勞動部必須在12月7日以前回應，讓他好奇若法案通過的話，公務員也會跟著周休三日嗎？

貼文一出後，不少網友都不看好，紛紛表示「2023年就被否決過，這次也不會例外」、「做夢比什麼都快」、「政府嫌你假太多了」、「夢裡面什麼都有」、「一定是：茲事體大、從長計議 END」、「慢慢做夢，相信我」、「如果這個提案真的會成功，我以後不上PTT」。

不過，也有部分網友提出替代方案，回應「星期三做到12點就好了」、「縮短每日工時，一天7小時比較好」、「早9晚4能利用的時間比較多，不想白天精華都耗在工作跟同事，也要兼顧自己跟家人吧」。