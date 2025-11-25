直聘外籍看護怠工難解聘 雇主協會提5訴求促修法保障

直聘移工看護不適任卻難開除，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今揭露，新北市一名雇主王先生，透過直聘中心聘僱印尼籍看護，看護怠工、照護缺失想開除，卻遭新北市勞工局以需溝通、蒐證拖延，中風母親淚訴怕被害死。協會提出5項訴求，包括修就業服務法，保障家庭雇主終止契約權益。

雇主王先生今與懷有身孕的太太一同出席，他說7月透過直聘中心聘僱印尼籍看護工，照顧中風母親，每月支領基本薪資2萬6500元，另加餐費5600元及加班費。然而看護洗澡全程開門、沖冷水，導致長者反覆感冒仍拒絕關門；有便意不准上廁所，強迫配合看護時間排便；用餐、服藥期間外出吃飯1至2小時，將病人獨留房間；復健時坐3至4公尺外滑手機，無法即時協助等怠工、不按照醫囑等。

王先生10月初向直聘中心與新北市勞工局申請廢聘，勞工局回覆「請再溝通、請再蒐證」，直到11月6日，中風母親致電勞工局泣訴怕被害死，勞工局才排定調解。11月11日調解會卻因NGO團體指導，看護缺席而流會，至今仍無法終止契約，看護態度更加強硬，讓雇主全家身心俱疲，害怕中風母親因看護影響情緒、起居而二次中風。

雇主協會執行長童文薰質疑，勞動部收高額的就業安定基金數百億，從未運用於協助重症雇主，處理勞資糾紛或提供法律扶助，雇主面臨移工逃逸、懷孕或失聯等棘手問題時，卻拿去開演唱會、裝潢辦公室、繳水電電費等，呼籲賴清德總統應落實台灣優先，不應讓重症家庭在長照困境中孤立無援。

雇主協會理事長張姮燕批評直聘制度，缺乏媒合平台與後續管理機制，必須直接面對移工的各種狀況，缺乏仲介作為緩衝，且直聘中心移工薪資已脫離市場行情在制度不完善情況下強推直聘，只會讓勞資雙方雙輸。