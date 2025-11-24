超丟臉！在外商上班遭親戚「要求內推」 竟私自去電公司報他名字

找到好公司也很煩惱？日前有位網友發文表示，他有幸進入知名外商工作，但親戚在過年時得知他的公司與工作後，就開始要求幫忙「內推」，還打到原PO公司，不斷報他的名字，說明有親戚關係，希望能讓孩子也入職工作，讓原PO不堪其擾，無奈曝「連公司都請主管跟我說了」。

一名網友在Dcard發文表示，親戚在過年時，得知他的公司與工作後，就不斷問單位、公司聯絡方式等等，還不斷跟大家說「我小孩剛畢業啊，能力不輸他（原PO），幫忙推薦一下」，當下原PO回應「履歷管道是公開的，如果有能力可以直接去投履歷，親戚欄位寫我沒關係，但我不是人資，沒辦法靠關係讓人入職」。

沒想到親戚聽不出被委婉拒絕，還變本加厲，不斷要他跟主管求取職位，甚至要他當面打給主管，原PO拒絕後，親戚改成直接打電話給公司，不斷報原PO的名字，說兩人有親戚關係，孩子能力很好，希望給機會。最後這件事鬧到公司都知道，公司指派主管跟原PO說「希望可以讓親戚了解，請透過正常管道投履歷表」，讓他最後十分無奈。

文章曝光後，許多網友建議「請父母向親戚施壓，告知對方的行為已經影響到你的工作」、「這種最好是當面警告，也不用管對方丟臉」、「找到親戚的小孩，請他管好自己父母」、「跟親戚說『這樣會讓我們公司感到反感，更沒有機會用你小孩』」、「直接在親戚群裡大鬧，說他們害你被公司約談要開除了，還可能因此沒拿到年終」、「跟主管講孩子的名字跟資訊，請他們轉告人資，對方投履歷就直接黑名單」、「警告親戚如果再打一次電話，就會跟人資說『把小孩列入黑名單，設為永不錄用』」。