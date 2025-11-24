快訊

交通部推「TPASS 2.0+方案」鼓勵搭國道客運 台北-高雄最高優惠出爐

正式分手新壽 蔣萬安與副總裁會面照曝光「輝達與台北又近一步」

大陸對高市怒火燒向台灣與日本交流協會 央視發文警告

聽新聞
0:00 / 0:00

超丟臉！在外商上班遭親戚「要求內推」 竟私自去電公司報他名字

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友無奈表示，親戚一直要求他幫忙內推自家孩子，不願意按照正常面試程序，讓他覺得很無奈。 示意圖／ingimage
一名網友無奈表示，親戚一直要求他幫忙內推自家孩子，不願意按照正常面試程序，讓他覺得很無奈。 示意圖／ingimage

找到好公司也很煩惱？日前有位網友發文表示，他有幸進入知名外商工作，但親戚在過年時得知他的公司與工作後，就開始要求幫忙「內推」，還打到原PO公司，不斷報他的名字，說明有親戚關係，希望能讓孩子也入職工作，讓原PO不堪其擾，無奈曝「連公司都請主管跟我說了」。

一名網友在Dcard發文表示，親戚在過年時，得知他的公司與工作後，就不斷問單位、公司聯絡方式等等，還不斷跟大家說「我小孩剛畢業啊，能力不輸他（原PO），幫忙推薦一下」，當下原PO回應「履歷管道是公開的，如果有能力可以直接去投履歷，親戚欄位寫我沒關係，但我不是人資，沒辦法靠關係讓人入職」。

沒想到親戚聽不出被委婉拒絕，還變本加厲，不斷要他跟主管求取職位，甚至要他當面打給主管，原PO拒絕後，親戚改成直接打電話給公司，不斷報原PO的名字，說兩人有親戚關係，孩子能力很好，希望給機會。最後這件事鬧到公司都知道，公司指派主管跟原PO說「希望可以讓親戚了解，請透過正常管道投履歷表」，讓他最後十分無奈。

文章曝光後，許多網友建議「請父母向親戚施壓，告知對方的行為已經影響到你的工作」、「這種最好是當面警告，也不用管對方丟臉」、「找到親戚的小孩，請他管好自己父母」、「跟親戚說『這樣會讓我們公司感到反感，更沒有機會用你小孩』」、「直接在親戚群裡大鬧，說他們害你被公司約談要開除了，還可能因此沒拿到年終」、「跟主管講孩子的名字跟資訊，請他們轉告人資，對方投履歷就直接黑名單」、「警告親戚如果再打一次電話，就會跟人資說『把小孩列入黑名單，設為永不錄用』」。

親戚 履歷表 求職

延伸閱讀

薑母鴨做3個月賺1年？ 業者曝心酸：寒流來臨14小時不休息

吃錯家多付錢！他到大埔鐵板燒想免費續菜失敗 內行人曝原因

同居男友小氣又懶惰 她無奈「怨恨狂漲」網傻眼：只出一張嘴

機場插座旁被放置空寶特瓶 他秒懂真正用意：感謝瓶子超人

相關新聞

台灣勞工可以周休三日？ 勞動部長洪申翰：仍在蒐集意見

民眾在公共政策平台提案「推動四日工作制，每週上四天班、放假三天」，吸引逾5700人附議，10月7日通過，依規定政府必須在...

超丟臉！在外商上班遭親戚「要求內推」 竟私自去電公司報他名字

找到好公司也很煩惱？日前有位網友發文表示，他有幸進入知名外商工作，但親戚在過年時得知他的公司與工作後，就開始要求「內推」，還打到原PO公司，不斷報他的名字，說明有親戚關係，希望能讓孩子也入職工作，讓原PO不堪其擾，無奈曝「連公司都請主管跟我說了」。

36%大學生曾實習打工 畢業求職效率提升8.1%

大學生具備實習打工經驗，是否真能讓自己更有職場競爭力？104人力銀行數據顯示，去年大學畢業生有36%求學期間曾實習打工，...

離職該不該撐到年終？網友兩派論戰 薪資平台揭4關鍵

年底不少上班族陷入兩難：究竟該年前離職，還是撐到領完年終？有網友在Threads上發文詢問，引發熱烈討論，薪資查詢平台《...

找工作別主動？他曝企業選才內幕 過來人傻眼：哪來的底氣

找工作總是踢鐵板？一名網友在Dcard發文提醒所有求職者，「千萬不要在各人力銀行網站主動投遞履歷」，因為通常主管根本不理會「主動」求職者，最好的方式就是準備好履歷並保持開放，「等企業來找你」。

【專家之眼】別讓勞工病假成考績扣分線

就在上個月，一名長榮空服員抱病上班後過世，讓人十分不捨。這不只是單一公司的悲劇，而是全台勞工「不敢請病假」的警訊。日前，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。