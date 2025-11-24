36%大學生曾實習打工 畢業求職效率提升8.1%

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
很多大學生擔心畢業即失業，人力專家建議，在學階段的實習打工，可以大大提升畢業求職效率。畢業生示意圖。圖/本報資料照片
大學生具備實習打工經驗，是否真能讓自己更有職場競爭力？104人力銀行數據顯示，去年大學畢業生有36%求學期間曾實習打工，有此經驗者在找第一份正職工作的投遞履歷效率提升8.1%，實際幫助自己在企業面前脫穎而出。

找實習如何選？根據104人力銀行數據，2025年1-9月，最受學生青睞的實習職類為「資訊軟體系統類」（18%），其次為「行銷/企劃/專案管理類」（16%）與「行政/總務/法務類」（13%），透過實習累積作品或實戰經驗，為未來獲得正職機會鋪路。產業方面，希望進入「電子資訊/軟體/半導體業」（41%）比例最高，其次為「金融投顧及保險業」（18%），反映出年輕世代對高薪產業的嚮往。

104人力銀行數據顯示，大學期間曾經兼職的求職者，獲得企業邀約面試的機會，比沒有兼職的求職者，高出8.1%，顯示提早累積職場實務經驗，仍是新鮮人獲得理想企業入場券的關鍵之一。

104人力銀行數據發現，大學以上畢業生有兼職經驗的比率逐年提升，從2022年的32%成長至2024年的36%。104人力銀行職涯永續長王榮春表示，實習打工除了能向企業展示積極度、累積職場經驗，更是培養工作態度與價值觀的關鍵階段，具備以下三大核心價值：

一、探索未來方向：打工和實習是低成本、低風險的職涯探索機會。在對未來感到迷惘時，可利用這些短期經驗嘗試不同領域，找到自己的方向。

二、培養軟硬實力：硬實力包含行政文書處理、特定軟體操作等專業技能。軟實力包含如溝通應對、時間管理、解決問題的能力以及積極的職場態度。

三、塑造個人品牌：在工作中展現的專業與態度，都是在為自己建立口碑。良好的表現不僅可能帶來轉正的機會，更有可能獲得主管或同事的推薦，為下一步求職鋪路，創造正面的效益。

