離職該不該撐到年終？網友兩派論戰 薪資平台揭4關鍵
年底不少上班族陷入兩難：究竟該年前離職，還是撐到領完年終？有網友在Threads上發文詢問，引發熱烈討論，薪資查詢平台《比薪水》也提出四大評估關鍵，協助求職者做出適合自己的決定。
原Po在Threads上發文指出，最近身邊許多人都在討論離職話題，好奇大家會選擇年前走人、到新公司領隔年年終，還是硬撐到明年過完年再離職？
有網友表示，「撐了六年的老闆言語霸凌，剛離開，告訴自己不要再傷害自己了，逃出來後天空好美麗。」也有網友持相反意見，認為「已經 11 月了，撐到領完年終再走吧，忍忍忍不要跟錢過不去，不拿白不拿。」另有網友則直言：「感受問題，直接走人，管他年終問題，領不領的到還是問題。」
針對上述情況，《比薪水》提出年前離職評估重點，幫助求職者釐清得失：
一、如果已經拿到理想offer，先計算新舊薪資。若新工作的年薪、福利更好，即使少拿年終，整體仍較划算。
二、若公司有能累積經驗的專案，留下來可能值得，但若發展停滯，會錯過更早轉職的好時機。
三、如果職場不健康、已經身心俱疲，與其硬撐，不如趁還有力氣換環境。
四、11-12 月企業提前補人，好缺反而比年後多，動作太晚容易失之交臂。
《比薪水》團隊表示，如果新工作待遇勝過現職加年終、現職已耗損你的身心、產業旺季正要開跑、你對下一步已有方向，四項中只要符合兩項，就適合年前離職。離職沒有絕對完美的時機，懂得規劃職涯才重要。
